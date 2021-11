Ballon d'Or 2021: Cristiano Ronaldo wütet gegen Chefredakteur

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Gala hatte Ferré in der New York Times behauptet, er wisse, dass es Ronaldos größtes Ziel sei, seine Karriere mit mehr goldenen Bällen als sein Dauerrivale Messi (6 Trophäen) zu beenden. Der Portugiese selbst, der in diesem Jahr nur sehr geringe Chancen hat, habe ihm das gesagt. (Ballon d‘Or: Zwei neue Preise vergeben)