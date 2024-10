"Das ist unser Problem": Klartext von Tuchel-Experte

Der Schritt von Thomas Tuchel zum Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft wird in der Presse zwiegespalten aufgefasst. Ein Reporter, der Tuchel eng begleitete, versteht dies gar nicht.

Archie Rhind-Tutt, ESPN-Reporter und Kenner des deutschen und englischen Fußballs, hat die Personalie Tuchel im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 eingeordnet. „Das ist leider so, und das ist unser Problem. Das ist unsere Kleingeistigkeit und oftmals generell gegen Deutschland so. Aber: Die meisten haben wirklich kein Problem damit“, sagte er zur Sichtweise in England.