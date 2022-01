Bundesliga: Christoph Daum über Kovac, Nagelsmann, Baumgart, Kimmich

Bei Bayern gab es früher mit Louis van Gaal und Carlo Ancelotti auch Fachleute als Trainer, aber sie sind an ihre Grenzen gestoßen. Natürlich ist Julian erst ein halbes Jahr in München, aber es hat mich in dieser Zeit schon sehr überzeugt, wie er auch in schwierigen Momenten souverän blieb. Ich bin gespannt, wie er das in der Champions League hin bekommt, wenn die K.o.-Runde beginnt.