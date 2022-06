Bundesliga: Ronaldo zu Bayern? "Zu schön, um wahr zu sein"

Ein Wort des Dankes an die Manager der Liga hätte vielleicht gereicht. Was Sebastian Kehl in Dortmund, Markus Krösche in Frankfurt und zuletzt Hasan Salihamidzic bei Bayern in diesem Transfersommer leisten, erhöht die Attraktivität der Bundesliga wie seit Jahren nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)