Nagelsmann-Entgleisung gegen Schiedsrichter: Was sich der Bayern-Coach bewusst machen muss! | SPORT1-Kommentar

Genau das wird doch immer gefordert, genau das wollen wir doch: mehr Unterhaltung in der Unterhaltungsbranche Bundesliga, die abseits des Platzes eigentlich gar keine mehr ist, weil die Protagonisten fast nur noch in die Rolle vorsichtiger PR-Roboter schlüpfen, um bloß nicht anzuecken.

Der Nagelsmann-Ausraster in den Katakomben des Borussia Parks hatte insofern etwas Erfrischendes. Zugleich ist die Kritik an seiner Wortwahl berechtigt. Mit dem herabwürdigenden Begriff „Pack“ hat Nagelsmann über die Stränge geschlagen - und die ohnehin permanent angefeindete Schiedsrichter-Zunft in der öffentlichen Wahrnehmung geschwächt. (EXKLUSIV: Bayern-Wirbel! Jetzt spricht Pléa!)