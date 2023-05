Riemann: Vom Sündenbock zum Derbyheld

Für den Keeper dürften diese Szenen Balsam auf die geschundene Seele gewesen sein. Wenig verwunderlich gab es von Teamkollege Cristian Gamboa ein hochverdientes Sonderlob. „Manu ist ein unglaublicher Torwart“, meinte der 33-Jährige in der Mixed Zone. „Er ist ein wichtiger Mann für uns. Wir sind alle etwas verrückt in diesem Verein, auch er ist ein bisschen verrückt. Das ist top. Er ist ein geiler Typ.“

Der 34-Jährige erwischte einen bärenstarken Abend und rettete seinem Klub in der Schlussphase mehrfach das 1:1-Remis gegen die Schwarz-Gelben. So feierte Bochum einen gefühlten Sieg, der den Klassenerhalt ein Stück näher brachte. Und der BVB biss sich ausgerechnet an Riemann die Zähne aus, der zeigte, wie eng Tiefschläge und Erfolgsgeschichten manchmal zusammenliegen.

„Radio Riemann“ verkörpert die Bochumer Grundtugenden

Immerhin schuftete Riemann in Bochum jahrelang an seinem Kultstatus. Mit seiner impulsiven und unverbiegbaren Art spielte er sich in die Herzen der Fans und prägte sowohl den Aufstieg als auch den Klassenerhalt maßgeblich. In der vergangenen Spielzeit wurde er sogar zum „VfL-Spieler der Saison“ gewählt.