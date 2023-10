Tuchel-Statement sehr bemerkenswert | Kolumne von SPORT1-Experte Stefan Effenberg

„Eberl zu Bayern logisch und auch richtig“

Er ist eine Führungspersönlichkeit und auch bei Borussia Dortmund gerade enorm wichtig. Zudem hat Nagelsmann ja auch gesagt, dass es in der Spieleröffnung wirklich keinen Besseren gibt. Und in dieser Saison präsentiert sich Hummels außergewöhnlich.

Effenberg: „Nagelsmann richtig nominiert hat“

USA-Reise? Fannähe wäre doch so wichtig

Die Spieler kommen von der Reise an einem Donnerstag zurück, am Freitag spielt dann schon wieder der BVB in der Bundesliga, am Samstag die Bayern – das ist extrem unglücklich. Damit tut man niemandem einen Gefallen, den Spielern sowieso nicht.