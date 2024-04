Fix! Bayern klärt Nübel-Zukunft, Eberl erleichtert - so geht es beim Torwart weiter

Jetzt ist die Zukunft geklärt! Der FC Bayern hat den ursprünglich bis Sommer 2025 laufenden Vertrag mit seinem Torhüter Alexander Nübel vorzeitig um weitere vier Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das verkündete der Rekordmeister am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung.

Bayern-Boss Eberl erleichtert über Nübel-Deal

Nübel: „Bin sehr glücklich über Entscheidung“

Nübel wird so zitiert: „Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und das Vertrauen, das mir der FC Bayern entgegenbringt. Er fühle sich „in Stuttgart sehr wohl. Ich will mit dem VfB erfolgreich sein und so auch persönlich die nächsten Schritte gehen.“

Nübel habe sich beim VfB, so der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, „auf Anhieb in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem entscheidenden Faktor in unserem Spiel geworden. Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer bislang so positiv verlaufenden Saison.“