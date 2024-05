Bundesliga: Neuer Union-Trainer fix!

Der 1. FC Union Berlin hat die Nachfolge von Nenad Bjelica geklärt. Wie die Köpenicker am Donnerstagnachmittag bekanntgaben, wird Bo Svensson ab dem 1. Juli neuer Cheftrainer der Eisernen.

Der Däne war zuletzt als Cheftrainer von Bundesligist 1. FSV Mainz 05 tätig, trat dort nach zwei Jahren jedoch Anfang November 2023 von seinem Amt zurück . In Berlin folgt Svensson auf Trainer Bjelica, von dem sich Union kurz vor Saisonende vorzeitig getrennt hatte.

Union treibt Neuausrichtung voran

„Wir haben uns in enger Abstimmung mit Oliver Ruhnert und Horst Heldt für einen sportlichen Neustart im Sommer entschieden und sind überzeugt, dass Bo Svensson ein Trainer ist, der gut zu unserem Club passt“, so Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin sicher, dass er gemeinsam mit dem Team dafür sorgen kann, dass wir eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden.“