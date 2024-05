Effenberg: Kompany muss bei Bayern Zeit bekommen

Liebe Fußball-Freunde,

der FC Bayern ist nach wochenlanger Suche wohl endlich fündig geworden. Vincent Kompany soll Nachfolger von Thomas Tuchel und neuer Cheftrainer an der Säbener Straße werden - ein mutiger, aber auch guter Schritt von Max Eberl und Co.

Kompany spielte jahrelang auf internationalem Topniveau und konnte sich in seinen Jahren bei Manchester City auch vieles von Pep Guardiola abschauen. Der ehemalige Bayern-Trainer ist ein großer Fürsprecher des Belgiers, was ihm bei seinem Standing in München helfen wird.

Kompany braucht die volle Unterstützung vom Verein

Ich nehme Kompany als hungrig und gierig wahr - all das sind sehr gute Argumente, um Bayern wieder wachzurütteln. Um einen erfolgreichen Start in München haben zu können, braucht er aber auch die Rückendeckung des Vereins, die absolute Unterstützung der Klubführung. Das ist elementar, vor allem in der Situation, in der sich Bayern München derzeit befindet.

Auch Xabi Alonso kam nicht von einem absoluten Spitzenklub zu Bayer Leverkusen, er wechselte 2022 von der zweiten Mannschaft San Sebastiáns an den Rhein und genoss unter Bayers Klubführung vollstes Vertrauen - wie die Geschichte weiterging, ist bekannt. Ich kann mir daher auch gut vorstellen, dass Bayerns Plan mit Kompany funktionieren wird.

Die Gefahr, dass der Belgier wie auch seine Vorgänger Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel Probleme mit der Kabine des FC Bayern bekommen wird, sehe ich nicht gegeben. Die Bayern-Stars werden wissen, welche Erfolge Kompany als Profifußballer gesammelt hat, das gibt dir gerade am Anfang ein riesiges Plus. Er wird die Mannschaft schnell für sich gewinnen.

Alonso holt mit Leverkusen das Double

Was allerdings auch klar ist: Bayern muss ihm Zeit geben! Ein erstes Fazit können wir vielleicht im Oktober oder November ziehen, wenn die ersten Spiele in der Bundesliga oder in der Champions League gespielt sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich Kompany in Deutschland schlagen wird, und freue mich, ihn in München zu begrüßen.

Während die Bayern die Saison 2023/24 titellos abgeschlossen haben, darf sich Leverkusen über den Gewinn des Doubles freuen. Die 0:3-Finalniederlage in Dublin gegen Atalanta Bergamo mussten die Bayer-Profis erst einmal aus den Köpfen bekommen, was ihnen letztlich gelungen ist. Gegen Kaiserslautern gewann das Team von Alonso zwar mit 1:0, in Unterzahl war es jedoch ein schwierigeres Unterfangen, als zunächst erwartet.

Dennoch kann man der Werkself zu dieser unglaublichen Saison nur gratulieren. Mit dem Pokalsieg hat Leverkusen eine fast perfekte Woche gekrönt. Es war ein verdienter Sieg gegen den krassen Außenseiter aus der Pfalz, der sich wacker geschlagen hat und ein Kompliment für seine Leistung verdient.

Wen man bei Bayer hervorheben muss:

Vor allem die Doppelsechs Granit Xhaka und Robert Andrich hat dem Spiel einmal mehr den Stempel aufgedrückt. Im Europa-League-Finale gegen Bergamo hatte ich Andrichs Aggressivität gegen den Ball schmerzlich vermisst, für mich war ein Start im Pokalfinale absolut folgerichtig.

Aufgrund seiner Robustheit ist der Abräumer auch ein entscheidendes Puzzleteil für den Erfolg Leverkusens - und womöglich auch in der Nationalmannschaft. Bei der EM ist Andrich für mich gesetzt.

Auch Jonathan Tah möchte ich gerne einmal hervorheben. Er hat eine unglaubliche Entwicklung, vielleicht den größten Sprung von allen nach vorne gemacht. Auch er ist für mich neben Antonio Rüdiger bei der Heim-EM im Abwehrzentrum gesetzt.

Für Leverkusen bedeutet die erfolgreiche Saison: Sie sind in der kommenden Saison die Gejagten. Der FC Bayern wird sich sicherlich seinen Platz an der Tabellenspitze zurückholen wollen, mit der Belastung in der Champions League muss Bayer in der kommenden Saison liefern und zeigen, dass sie mit der Rolle des Favoriten umgehen können.

Störgeräusche beim FC Bayern?

Wichtig wird also auch sein, dass das Umfeld in Leverkusen weiterhin ruhig bleibt und keine Störgeräusche produziert werden, die das Team aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Das ist enorm wichtig - und hat bei Bayern zuletzt nicht wirklich gut funktioniert.

Ein ruhiges Umfeld erhofft sich auch der DFB, denn in wenigen Wochen beginnt die Heim-EM! Wenn sie sich die Nationalmannschaft als Team präsentiert, dann können wir weit kommen. Außerdem ist es wichtig, Nähe zu den Fans zuzulassen. Das war bei den letzten Turnieren eine große Baustelle.

Die Euphorie ist da, die Kaderzusammenstellung ist perfekt. Das erste Spiel gegen die Schotten ist entscheidend für das Turnier. Wenn Deutschland gewinnt, werden auch wieder die Fahnen an den Autos hängen und es wird für andere Länder wieder gefährlich, gegen Deutschland zu spielen.

Was die Torhüterposition angeht, bin ich überzeugt, dass Manuel Neuer im Tor stehen wird. Der Bundestrainer wird zu seinem Wort stehen - und Neuer den Vorzug vor Marc-André ter Stegen erhalten.

Ebenfalls gesetzt ist Toni Kroos. Er hat alles gewonnen, nur die EM fehlt ihm noch – und das im eigenen Land. Das wäre ein großer und würdiger Abschluss. Man kann ihm den Titel im eigenen Land nur wünschen. Im Champions-League-Finale drücke ich allerdings Borussia Dortmund die Daumen, da hat Toni ja schon fünf Titel.

Bis bald

Euer Stefan Effenberg