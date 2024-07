Matthäus zweifelt an Bayern-Neuzugang!

Der deutsche Rekordnationalspieler erklärte in seiner Kolumne für Sky mit Verweis auf die jüngsten Verpflichtungen der Münchner: „Was die bisherigen Transfers betrifft, hat man mit Ito einen zuverlässigen Innenverteidiger verpflichtet, der auch links spielen kann. Olise ist ein junger, dynamischer, torgefährlicher Spieler mit hohem fußballerischen Unterhaltungswert. Palhinha hatte man schon letztes Jahr im Auge. Ob man ihn im Mittelfeld wirklich braucht, ist die Frage. Ich könnte mir Joshua Kimmich als Holding Six vorstellen, die er bei Tuchel nicht war. Die Frage ist nur, wo die Bayern ihn einplanen und ob sie ihn überhaupt einplanen.“

Matthäus spricht von Bayern-DNA

Sportvorstand Max Eberl hatte unlängst den Druck auf Stars wie Kimmich und auch Leon Goretzka noch einmal erhöht. Es gelte „einfach ganz generell, dass der Profifußball ein Leistungssport ist – wir können keinem Spieler per se sagen: ‚Hey, du bist der, der gesetzt ist‘“, sagte Eberl der Welt am Sonntag . Auch die Meinungen der Fans über Kimmich gehen seit Wochen auseinander.

Für Matthäus ist indes klar: „Wenn ich sehe, dass in Zukunft Spieler wie Thomas Müller oder Manuel Neuer wegbrechen, würde ich persönlich alles tun, um Kimmich zu halten. Er hat den Verein in den vergangenen Jahren geprägt, er ist ein Gesicht des FC Bayern, und Gesichter kann man sich nicht kaufen. Ich hätte auch alles getan, um David Alaba zu halten, und ich hätte vor zehn Jahren alles getan, um Toni Kroos zu halten.“

Davies? „Würde mit ihm verlängern“

So oder so: „Der Verein muss wissen, was er will und ob er vielleicht noch einen Königstransfer tätigen will“, fügte Matthäus an. Es seien zwar drei Spieler geholt worden, die alle über hohe Qualität verfügen, „ein richtiger Königstransfer wie letztes Jahr Harry Kane, für eine Position, die man unbedingt noch besetzen muss, ist nicht dabei.“