FC Bayern: ER ist der Mann für die wichtigen Spiele

Wie schnell sich doch die Vorzeichen ändern können. Noch keinen Monat ist es her, da schien Matthijs de Ligt beim FC Bayern endgültig auf dem Abstellgleis angekommen.

Die Partie gegen die Werkself ging bekanntlich mit 0:3 in die Hose, Tuchel wollte wenige Tage später aber nichts von den seit seiner Ankunft immer wieder aufgekommenen Spekulationen wissen, wonach de Ligt bei ihm höchsten zweite Wahl ist.

„Das sind Kategorien, die kann ich nicht teilen. Ich habe in meinem Büro keine Nummer oder ein Ranking, es gibt keine Nummer 1 oder 4″, gab er seinerzeit zu Protokoll .

De Ligt unter Tuchel nicht so häufig eingesetzt

Ein Blick in die Statistik verrät: Sieben Spiele verpasste der 24-Jährige in der laufenden Saison aufgrund von Verletzungen. Erst setzte ihn von Ende September bis Mitte Oktober ein Schlag aufs Knie außer Gefecht, dann machte ihm von Anfang November bis Mitte Dezember ein Innenbandanriss im Knie Probleme.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bot sich am Dienstagabend dagegen ein ganz anderes Bild. Von der ersten bis zur letzten Sekunde stand der 1,89 Meter große Abwehrhüne auf dem Feld - und lieferte eine glorreiche Leistung ab .

Starke Leistung gegen Lazio Rom

In der Abwehr gab er den Turm in der Schlacht, wirkte vor allem im Verbund mit Nebenmann Eric Dier sicher. Lazio-Stürmer Ciro Immobile konnte sich im Duell mit de Ligt nicht einmal im Ansatz wie gewünscht entfalten.

Mit seinen Tacklings verdiente sich de Ligt wiederholt den Szenenapplaus der Bayern-Fans in der Allianz Arena und zeigte, warum er einst als designierter Abwehr-Boss nach München geholt worden war.

„Ich weiß nicht, ob das noch menschliche Züge sind, wenn der Matta mit seinen dicken Oberschenkeln durchzieht“, gab Müller nach der Partie in gewohnter Manier zu Protokoll.

Monster-Grätsche gegen PSG

Noch vor der für den Rekordmeister so wichtigen Partie hatte de Ligt auf der Pressekonferenz mit einfachen Worten klar gemacht , wie die Lage ist – und dass die Schuld für die schwache Saison nicht alleine beim Trainer zu suchen ist. „Wir Spieler sind auch verantwortlich. Wir sind zusammen in der Scheiße“, formulierte er.

Dass sich die Münchner aus selbiger herausmanövrieren konnten, lag in nicht unerheblichem Maße auch an de Ligt. Der Verteidiger, der im Juli 2022 für 67 Millionen Euro von Juventus Turin an die Isar wechselte, zeigte sich wieder einmal als der Mann für die wichtigen Spiele. Nicht zum ersten Mal.