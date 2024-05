Neven Subotic ordnet dem BVB im Champions-League-Finale die Außenseiterrolle zu

Neven Subotic hat auch nach der Profikarriere alle Hände voll zu tun. Und er packt im wahrsten Sinne des Wortes an. Mit seiner Stiftung „well:fair“ setzt sich der heute 35-Jährige, der in der Bundesliga neben dem BVB für Mainz, Köln und Union Berlin auflief, seit Jahren ein für das „Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung“, wie er sagt.

Es ist ein krasser Gegensatz zum Überfluss, in dem hochbezahlte Fußballer heutzutage leben - wenn sie es denn wollen.

Subotic und sein gespaltenes Verhältnis zum Fußball

Subotic tickt anders. „Wasser ist das Elementarste“, erklärt er im Gespräch mit SPORT1 , als das berühmte Doppelpass-Phrasenschwein zugunsten seiner in Afrika tätigen Organisation geschlachtet wird.

Im Interview spricht Subotic über seine Arbeit, sein mittlerweile gespaltenes Verhältnis zum Fußball und das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid am Samstagabend.

SPORT1: Herr Subotic, Sie kämpfen für Ihre Stiftung um jeden Euro. Wenn man sieht, was im Fußball für Summen im Spiel sind - sollte dieser Sport mehr abgeben?

Neven Subotic: Der Fußball investiert hauptsächlich in enorme Gehälter und Ablösesummen. Das ist nicht zwingend hilfreich für die Gesellschaft, daher sehe ich schon viel Luft nach oben. Der Sport hat eine Vorbildrolle und die Verantwortung, entsprechend zu handeln. Ich habe in den letzten Jahren leider nicht das Gefühl gehabt, dass diese Verantwortung wahrgenommen wird. Themen wie Nachhaltigkeit werden stiefmütterlich behandelt.

SPORT1: Sie haben sich ein Stück weit vom Geschäft Profifußball distanziert und jüngst in einem Interview bemängelt, es gebe in Deutschland keine Zukunftsvision. Hat sich das durch Entwicklungen wie den Ärger der Fans um den am Ende abgewendeten DFL-Investoreneinstieg verstärkt?