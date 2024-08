CL-Auslosung: So reagieren die deutschen Teams

SPORT1 29.08.2024 • 20:33 Uhr Die deutschen Gegner im neuem Format der UEFA Champions League stehen fest. Unter den Verantwortlichen weckt das Ergebnis der Auslosung große Vorfreude. Die Reaktionen zur Champions-League-Vorrunde.

Die erste Auslosung der neuen Champions-League-Ligaphase ist absolviert und die Gegner der deutschen Teams stehen fest. Bayer Leverkusen, der FC Bayern München, der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und RB Leipzig haben unisono hochkarätige Gegner - aber auch Teams, die auf dem Papier nicht ganz so große Referenzen haben

Nach rund einem Jahrzehnt kehrt der VfB Stuttgart als Vizemeister zurück in die Champions League und trifft direkt auf den Titelverteidiger Real Madrid - ebenso wie der BVB. Beim FC Bayern kommt es zum Duell gegen den FC Barcelona - und damit zum Wiedersehen mit Ex-Coach Hansi Flick.

SPORT1 zeigt die Reaktionen zur Vorrunde der Champions League im Überblick:

FC BAYERN

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender): „Wir sind zufrieden mit den Gegnern, die uns zugelost wurden. Ich habe gerade Nasser Al-Khelaifi von PSG gesagt, dass wir in der Champions League fast wie ein Ehepaar sind, weil wir ständig miteinander zu tun haben. Das wird sicher eine spannende Begegnung. Ich bin froh, dass wir dieses Spiel zu Hause haben. Für mich persönlich ist Aston Villa ein sehr attraktiver Gegner. Letztmals haben wir vor 42 Jahren im Finale gegen sie gespielt. Unsere erste Priorität liegt auf der Bundesliga, das ist der ehrlichste Titel. Aber wir haben den Traum vom Champions League-Finale in München.“

Eberl: „Das wird also ein historisches Wiedersehen“

Max Eberl (Sportvorstand): „Es ist ein sehr interessantes und aufregendes Format, das bis zum Ende spannend sein kann. Wir freuen uns sehr, mit Hansi Flick auf einen ehemaligen Bayern-Trainer zu treffen in Barcelona. Zu Hause gegen Paris Saint-Germain erwartet uns auch ein großartiges Spiel. Gegen alle Mannschaften haben wir eine positive Statistik, außer gegen Bratislava, gegen die wir noch nie gespielt haben, und gegen Aston Villa, weil wir 1982 das Finale gegen sie verloren haben. Das wird also ein historisches Wiedersehen – und wir werden alles für ein besseres Ende für uns geben.“

Christoph Freund (Sportdirektor): „Unsere Gegner sind sehr ausgewogen, mit zwei absoluten Topteams Paris und Barcelona. Es warten zudem sehr interessante Auswärtsspiele, unter anderem in Rotterdam und bei Aston Villa, mit zwei sehr emotionalen Stadien. Es ist eine sehr spannende, neue Form der Champions League. Wir freuen uns auf die neue Saison in der Königsklasse.“

Manuel Neuer: „Es werden sehr spannende Spiele gegen extrem gute Gegner. Wir gehen aber selbstbewusst in die neue Ligaphase, um uns direkt zu qualifizieren. Gerade bei den Spielen gegen die Teams aus Topf eins wollen wir zeigen, wo wir stehen und gewinnen. Barcelona und PSG sind gut in die Saison gestartet. Es gibt ein Wiedersehen mit Hansi Flick und seinem Trainerteam, darauf freuen wir uns, besonders auch auswärts in Barcelona. Mit Donezk haben wir ein Team, das schon jahrelang in der Champions League dabei ist. Das Spiel wird in Gelsenkirchen stattfinden, das ist für mich natürlich ein Heimspiel und sehr besonders. Benfica ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die in den letzten Jahren oft gezeigt hat, dass sie immer in der Lage ist, in die K.o.-Phase einzuziehen. Auch gegen Zagreb haben wir bereits unsere Erfahrungen gesammelt. Bratislava nimmt durch die Qualifikation sicher viel Euphorie mit. Bei Aston Villa freuen sich insbesondere unsere Engländer, dass wir auf der Insel spielen werden.“

Joshua Kimmich: „Es sind einige Teams dabei, gegen die wir noch nicht so oft gespielt haben. Vor allem freue ich mich auf das Wiedersehen mit Hansi Flick und dem FC Barcelona und auch auf das Duell mit Paris. Das sind für mich formal die beiden stärksten Gegner, wobei man keinen der anderen Clubs unterschätzen darf. Das können alles ganz enge Spiele werden. Trotzdem muss es unser Ziel sein, dass wir uns direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Und was gäbe es dann Schöneres, als im Mai 2025 in der Allianz Arena, im eigenen Stadion, beim Finale dabei zu sein.“

Thomas Müller: „Ich bin sehr gespannt auf die Spiele. Ich bin sehr gespannt darauf meinen alten Freund Hansi Flick mit dem FC Barcelona und all die anderen Teams zu treffen. Freut Euch auf den neuen Style der Champions League!“

VfB-Boss Wehrle: „Wir war ein bisschen nervös“

VFB STUTTGART:

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender: „Wir war ein bisschen nervös. Wenn man dann bei Real Madrid und Juventus Turin spielt und zu Hause gegen Paris Saint-Germain, dann sind das Highlights, die in die Klubgeschichte eingehen. Wir konzentrieren uns aber primär auf die Bundesliga. Ich sage immer: Bundesliga first! Ein Spiel in Bernabeu – viel mehr geht nicht. Das kam nicht nur bei unseren Jungs gut an. Ich habe auch schon viele WhattsApp-Nachrichten aus Fan-Kreisen bekommen. Bei Roter Stern Belgrad habe ich schon mit dem FC in der Europa League gespielt, das wird auch schwierig. Wir werden jedes Spiel als Highlight annehmen - ich bin sehr zufrieden.“

Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor: „Erstmal ist es für uns natürlich absolutes Neuland nach zehn Jahren erstmals wieder an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das bedeutet, für uns gibt es eigentlich keine leichten Gegner. In Madrid zu spielen – das ist wahrscheinlich der stärkste Gegner – ist natürlich etwas ganz Außergewöhnliches. Das hat sich glaube ich auch der Trainer gewünscht, also das löst schon das ganz große Fußballgefühl aus. Real hat Magie, das Stadion hat Magie, die Spieler, die dort sind, sind absolute Weltklasse-Spieler und jeder will gegen die gerne mal spielen und einfach das Karma das dort herrscht erleben. Wir werden es genauso halten wie in der Liga. Wir werden jedes Spiel mit Leidenschaft, mit Gier, mit Bereitschaft angehen wollen. Wozu das dann in der Gesamtbilanz führen wird, werden wir sehen.“

BORUSSIA DOTMUND:

Hans-Joachim Watzke, ehemaliger Geschäftsführer: „Ich glaube, das neue Format wird richtig gut. Wenn man jetzt diese acht Gegner sieht, dann bin ich richtig aufgeregt vor lauter Vorfreude. Real Madrid sehen wir relativ häufig, aber es sind auch andere Spiele, auf die ich mich freue – wie zum Beispiel gegen Sturm Graz. Das ist auch mal was Neues. Insgesamt gesehen ist es für uns relativ gut gelaufen. Das Nahziel ist idealerweise unter die ersten Acht zu kommen, um direkt für Achtelfinale qualifiziert zu sein. Das ist aber angesichts der Vielzahl der guten Klubs nicht so ganz einfach. Aber das versuchen wir.“

Rolfes: „Anfield, ist natürlich ein absolutes Highlight“

BAYER LEVERKUSEN:

Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer: „Das wird eine sehr herausfordernde Europareise, mit attraktiven Gegnern. Das Spiel an Xabis alter Wirkungsstätte, Anfield, ist natürlich ein absolutes Highlight - genau wie die beiden Spiele gegen die Mailänder Teams in der BayArena, auch wenn ich eins davon gerne im Giuseppe-Meazza-Stadion erlebt hätte. Unser klares Ziel ist die Ko.-Phase.“

Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Ich bin froh, dass das neue Format so positiv angenommen wird. Das wird eine spannende CL Saison, und ich bin stolz, dass wir dabei sind. Besonders freue ich mich auf die Reise nach Liverpool - und natürlich auch auf die Flutlicht-Abende in der BayArena.“

RB LEIPZIG: