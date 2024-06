EM 2024: Kroatien - Albanien heute LIVE im TV, Stream und Ticker

In der Gruppe B steht am Mittwoch der 2. Spieltag auf dem Programm. Mit Kroatien und Albanien treffen die beiden Verlierer der ersten Spiele aufeinander. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

In der Gruppe B steht am Mittwoch der 2. Spieltag auf dem Programm. Mit Kroatien und Albanien treffen die beiden Verlierer der ersten Spiele aufeinander. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Außenseiter Albanien schockte Italien bei der 1:2-Niederlage in Dortmund mit dem schnellsten Tor der EM-Geschichte. Am Ende verloren die „Rot-Schwarzen“ dennoch, zeigten aber bis zum Schlusspfiff eine ansprechende Leistung, die sie nun gegen Kroatien bestätigen wollen. Die beiden Nationen sind noch nie in einem Pflichtspiel aufeinander getroffen.