Albanien bei der EM 2024: Kader, Trikot, Gruppe, Spiele, Stadien

Die albanische Nationalmannschaft geht als großer Underdog in die EM 2024 in Deutschland. Kader, Gruppenspiele, Stadien: SPORT1 hat alle Infos zu Albanien im Überblick.

Bei der EM in Deutschland wartet auf die Truppe des brasilianischen Trainers Sylvinho, ehemaliger Linksverteidiger von Arsenal und Barcelona, allerdings kein Zuckerschlecken. In Gruppe B geht es gegen Titelverteidiger Italien, Kroatien und Spanien . (Alle Europameister der Geschichte)

Italien-Legionäre stechen heraus

Eins vorweg: Wer Albanien unterschätzt, dürfte auf dem Holzweg sein. Schließlich tummeln sich im vorläufigen Kader des Underdogs zahlreiche Spieler, die in europäischen Topligen, vor allem in Italien, ihren Mann gestanden haben – angefangen mit den erfahrenen Torhütern Etrit Berisha (FC Empoli) und Thomas Strakosha (FC Brentford).

In der Abwehr ragt Berat Djimsiti heraus, der mit Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen gerade die Europa League gewonnen hat. Auch Elseid Hysaj (Lazio Rom) ist ein bekannter Name aus Italien. Topstars im Mittelfeld sind Kristjan Asllani (Inter Mailand), Ylber Ramadani (US Lecce) und Nedim Bajrami (Sassuolo Calcio). Im Sturm vertraut Sylvinho allen voran auf Sokol Cikalleshi (Konyaspor), Taulant Seferi (Baniyas SC) und Jasir Asani (FC Gwangju).