Kroatien bei der EM 2024: Kader, Trikot, Gruppe, Spiele, Stadien

Kroatien nimmt zum siebten Mal in seiner Geschichte an der Europameisterschaft teil. Über das Viertelfinale ist der Vize-Weltmeister aus dem Jahr 2018 aber nie hinausgekommen. Bei der EM in Deutschland muss die kroatische Nationalmannschaft von Trainer Zlatko Dalić in der Gruppe B gegen Italien, Spanien und Albanien ran. Zwar sind die Italiener und Spanier in der Gruppe minimal favorisiert, jedoch muss sich Kroatien vor den europäischen Schwergewichten keineswegs verstecken. Kroatien ist wie so oft eine Art Geheimfavorit, selbst wenn einige langjährige Stars nicht mehr mit dabei sind. (Alle Europameister der Geschichte)