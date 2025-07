Ein Dilemma! Alabas Kampf um die Zukunft

Zurzeit macht David Alaba etwas durch, womit er schon während seiner gesamten Karriere zu kämpfen hatte. Der Verteidiger von Real Madrid ist verletzt und muss sich in der Reha wieder fit machen, um auf den Platz zurückkehren zu können. Doch für den 33-Jährigen geht es momentan um viel, viel mehr.

Alaba kassiert hohes Gehalt

Der Österreicher befindet sich in einer Sackgasse, denn wie die spanische Zeitung AS zuletzt berichtete, plant Reals neuer Trainer Xabi Alonso nicht mehr ihm. Alaba soll hinter Antonio Rüdiger, Eder Militao, Raul Asencio und Neuzugang Dean Huijsen nur noch Innenverteidiger Nummer fünf sein.

Für den 33-Jährigen ist aktuell das große Problem, dass er sich bei der Klub-WM nicht zeigen kann, denn im April riss er sich den Meniskus und fällt damit in den nächsten Wochen aus.

Alaba wird sofort zum Stammspieler

Diese Tatsache könnte es für Real gleichzeitig auch sehr schwer machen, Alaba loszuwerden, weshalb ihm in der kommenden Saison häufig die Bank oder Tribüne drohen könnte.

Der Österreicher erlebte in den vergangenen Jahren einen stetigen Abstieg. In seiner ersten Saison absolvierte er 46 Pflichtspiele, stand 4069 Minuten auf dem Platz und zählte zum absoluten Stammpersonal.

Gerüchte über Karriereende

In der folgenden Saison hatte Alaba dann schon ein bisschen mehr mit Verletzungen zu kämpfen und verpasste 19 Spiele. Jedoch kam er trotzdem auf 39 Partien und immer, wenn er fit war, zählte der damalige Trainer Carlo Ancelotti auf ihn.

Bis Ende 2023 führte an ihm in der Innenverteidigung kein Weg vorbei, doch dann der Schock: Am 17. Dezember riss er sich gegen Villarreal das vordere Kreuzband im linken Knie.