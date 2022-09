Beängstigend schlecht! So wird Flicks Team nichts mit dem Titel zu tun haben - Kommentar von Kerry Hau

Nach dem Seitenwechsel wurde es zwar etwas besser, Flicks Team erspielte sich zumindest noch ein paar Tormöglichkeiten – doch am Ende stand die erste, alles andere als unverdiente Niederlage unter dem Nachfolger von Joachim Löw und das klare Fazit: In dieser Verfassung wird Deutschland in Katar nichts mit dem Titel zu tun haben!