Nations League: Bosnien - Deutschland heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.10.2024 • 17:45 Uhr Nach ihrem Gala-Auftritt gegen Ungarn und dem Remis gegen die Niederlande steht für die deutsche Mannschaft in der Nations League das nächste Spiel an. Die DFB-Elf trifft auf Bosnien und Herzegowina. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

In der Nations-League-Tabelle Gruppe A3 liegt die DFB-Elf auf Platz 1 vor den punktgleichen Holländern. Gegen Bosnien und Herzegowina geht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann als klarer Favorit ins Spiel.

Nations League: So sehen Sie Bosnien-Herzegowina - Deutschland heute LIVE:

TV : RTL

: RTL Livestream : rtl.de

: rtl.de Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Nübel feiert Debüt im DFB-Tor

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss seine Aufstellung für das Nations-League-Spiel in Bosnien und Herzegowina an komplizierte Gegebenheiten anpassen. Nach einer Flut von insgesamt sieben Absagen und Verletzungen ist der Bundestrainer am Freitag (20.45 Uhr) in Zenica zum Improvisieren gezwungen.

Gegen Bosnien fallen unter anderem die Stützen Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz und Niclas Füllkrug aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte mit dem Gladbacher Tim Kleindienst, dem Stuttgarter Jamie Leweling und dem Mainzer Jonathan Burkardt drei Neulinge, außerdem kehrt Jonas Blaswich als dritter Torhüter in den DFB-Kader zurück.

Das Wechselspiel beginnt auf der Torhüter-Position. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart wird mit 28 Jahren sein Länderspieldebüt feiern und den verletzten Marc-André ter Stegen (Riss der Patellasehne) vertreten.

Zu erwarten ist davor eine Viererkette: Kapitän Joshua Kimmich rechts, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah in der Innenverteidigung, Maximilian Mittelstädt links. Auf der Sechs dürften wie gewohnt Pascal Groß und Robert Andrich spielen.

Rückkehrer Serge Gnabry wird nach einem Jahr Pause aufgrund der Ausfälle von Kai Havertz und Jamal Musiala wohl von Beginn an auf dem rechten Flügel gebraucht. Links könnte Florian Wirtz spielen, in der Mitte Deniz Undav als hängende Spitze. Das wiederum würde im Sturmzentrum wohl das Debüt von Tim Kleindienst bedeuten.

Bosnien - Deutschland: Voraussichtliche Aufstellungen

Bosnien : Vasilj - Barisic, Katic, Bicakcic, Kolasinac - Burnic - Gazibegovic, Gigovic - Huseinbasic, Dzeko, Demirovic

: Vasilj - Barisic, Katic, Bicakcic, Kolasinac - Burnic - Gazibegovic, Gigovic - Huseinbasic, Dzeko, Demirovic Deutschland: Nübel - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, P. Groß - Gnabry, Undav, Wirtz - Kleindienst

Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland - Die Länderspiel-Bilanz der Teams

Deutschland und Bosnien-Herzegowina standen sich in Länderspielen bislang lediglich zwei Mal gegenüber. Vor 22 Jahren gab es ein 1:1, bei dem Carsten Jancker Deutschland das Unentschieden rettete. Beim letzten Aufeinandertreffen am 3. Juni 2010 setzte sich die DFB-Elf mit 3:1 durch.

DFB-Team gegen Ungarn, Niederlande und Bosnien-Herzegowina