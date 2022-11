WM 2022: Zoff im DFB-Team? Das sagt Bierhoff

Aber nach einem Abend, an dem jeder für sich allein sein wollte, hat direkt am nächsten Morgen die Aufarbeitung begonnen. „Hansi Flick hat gestern die erste Analyse mit der Mannschaft durchgeführt und auch den Finger in die Wunde gesteckt.“ Dabei sprach der Europameister von 1996 vor allem zwei Punkte an: Effizienz und Ordnung. (INTERVIEW: Babbel: „Kann den Mist nicht mehr hören“)