WM 2022: Belgien droht Aus - kommt es heute zum großen Knall?

„Das Problem ist, dass das, was in der Presse geschrieben wird, nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Wer mit dem Vorfall an die Öffentlichkeit gegangen ist? Wir müssen das nicht wissen, aber wenn es herauskommt, wird das sein letzter Tag in der Nationalmannschaft gewesen sein“, drohte der Torhüter von Real Madrid auf einer Pressekonferenz.