WM 2022: Hat Argentinien seinen zweiten Messi? "Spinne" Julián Álvarez begeistert die Fußball-Fans

Der Backup-Stürmer von Tor-Maschine Erling Haaland in Manchester erhält am Mittelkreis den Ball, in der eigenen Hälfte - und treibt diesen vor sich her. Da Álvarez aber keinen Mitspieler findet, dribbelt er unnachahmlich weiter, was ein wenig an die Tempo-Sprints des Norwegers erinnerte.