Abramowitsch-Nachfolger Boehly krempelt Chelsea um - Fans in Aufruhr

Aber mit der Personalie Romelu Lukaku hatte die 47-Jährige ihrer eigenen Ablösung Vorschub geleistet. Erst im letzten Sommer wechselte der Belgier für die vereinsinterne Rekordsumme von 113 Millionen Euro von Inter Mailand an die Stamford Bridge. Ein Jahr später wird er an Inter zurückverliehen - für kolportierte zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen.