FC Liverpool: Real-Star Nachfolger von Mo Salah beim Klopp-Team?

Ob Asensio das Format hat, Salah zu ersetzen, ist eine große Frage, bei den Königlichen konnte er sich auf den Flügeln nicht gegen Vinícius Júnior und Rodrygo behaupten, auch wenn sein Potenzial unbestritten ist: In der Liga bestritt er vergangene Saison nur 19 Einsätze von Anfang an, in der Champions League war er ab dem Viertelfinale nur noch Joker - im Finale gegen Liverpool verblieb er auf der Bank.