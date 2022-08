Sieben Probleme im verflixten siebten Jahr: Was bei Klopp und Liverpool nicht stimmt

Das siebte Jahr war für Klopp schon beim BVB die schwerste Zeit. Noch am 19. Spieltag war Dortmund Tabellenletzter und schaffte es nur durch einen enormen Kraftakt noch in die Europa League. Der Trainer zog nach dieser Spielzeit den Stecker und verkündete seinen Abgang. In Mainz - ebenfalls im 7. Jahr - nahm er nach dem verpassten Wiederaufstieg seinen Hut.