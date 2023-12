Manchester City: Er ist für wichtiger als Haaland

In Spiel-Zusammenfassungen findet er meist gar nicht statt. Keine Dribblings, und auch nur selten gibt es Tore von ihm zu bestaunen. Für Laien ist er vielleicht nicht der spektakulärste Fußballspieler - aber für Pep Guardiola und Manchester City ist Rodrigo Hernández Cascante, genannt Rodri, der wichtigste.

Bemerkbar macht sich das hnicht immer, wenn der 27-Jährige auf dem Platz steht, sondern vor allem dann, wenn er es gerade nicht tut. Bei einem kurzen Blick auf die Statistik mit und ohne den Sechser wird das deutlich. Bislang gab es für die Citizens drei Niederlagen in der Premier League. In allen Partien nicht in Guardiolas Startelf zu finden: Rodri, der die Pleiten gegen Wolverhampton (1:2) und Arsenal (0:1) wegen einer Rot-Sperre verpasste und gegen Aston Villa (0:1) aufgrund seiner fünften Gelben Karte von der Tribüne zusehen musste.