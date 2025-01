Der Fall Salah eskaliert immer mehr: Öffentliche Spitze gegen TV-Experten

Mohamed Salah wirbt in der Öffentlichkeit immer aggressiver um einen neuen Vertrag. Nun versendet er schon verbale Spitzen an TV-Experten.

Mohamed Salah wirbt in der Öffentlichkeit immer aggressiver um einen neuen Vertrag. Nun versendet er schon verbale Spitzen an TV-Experten.

Der Vertragspoker von Mohamed Salah nimmt immer ungewöhnlichere Züge an. Nun stichelt der Superstar des FC Liverpool schon öffentlich gegen TV-Experten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Salahs Vertrag bei den Reds läuft im Sommer aus. Immer wieder wendet sich der 32-Jährige an die Öffentlichkeit, um darauf aufmerksam zu machen. Zuletzt sprach er von seinem „letzten Jahr“ an der Anfield Road und sorgte damit für Wirbel.

Nächste Salah-Provokation in Richtung Liverpool?

Carragher, der selbst lange für Liverpool auflief, hatte Salah für die wiederholten Wortmeldungen kritisiert. Salah solle sich an Kapitän Virgil van Dijk ein Beispiel nehmen. Dieser habe auch noch keinen Vertrag für die kommende Saison in der Tasche, verhalte sich aber komplett anders.

„Ich denke, er hat sich als echter Staatsmann gezeigt“, sagte Carragher bei Sky Sports über van Dijk. Sowohl Salah als auch der im Sommer ebenfalls ablösefrei zu habende Trent Alexander-Arnold „könnten sich vielleicht an Virgil van Dijk orientieren und sich eine Scheibe von ihm abschneiden.“

Die Salah-Spitze in seine Richtung konterte Carragher später so: „Ich war schon immer von dir besessen. Hoffentlich wird diese Besessenheit in der nächsten Saison weitergehen.“