Leichtathletik-EM LIVE! Der letzte Wettkampftag in Rom im Ticker

Am finalen Abend der Leichtathletik-EM können die DLV-Athleten nochmal alles rausholen. Zu den Highlights aus deutscher Sicht gehören Weitsprung, Speerwurf und die Staffeln. SPORT1 hat alle Entscheidungen im LIVETICKER.

Der letzte Tag der Leichtathletik-EM in Rom ist angebrochen. Am Abend werden noch einmal zehn Goldmedaillen vergeben, die DLV-Athleten werden in allen Disziplinen vertreten sein. Der sechste Tag im LIVETICKER: