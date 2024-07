Bereut Hamilton seinen Ferrari-Wechsel?

Hamilton kommentiert Ferrari-Leistung

Denn zuletzt hatte dieser das Schwächeln der Italiener, wie das punktlose Rennen in Montreal, noch wie folgt kommentiert: „Ich kann nicht sagen, was mit ihrem Auto nicht stimmt und warum sie in der Position sind, in der sie heute sind. Aber sie haben ein Upgrade hierher gebracht, und ich denke, sie machen definitiv Fortschritte.“ Weiter führte er aus: „Sie hatten ein paar schwierige Rennen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie in Monaco ein Rennen gewonnen haben.“