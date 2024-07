Formel 1: Mick Schumacher testet für McLaren

von SPORT1 11.07.2024 • 20:29 Uhr Mick Schumacher darf bei Testfahrten zeigen, was in ihm steckt. In Silverstone ist er schneller als ein Stammpilot.

Mick Schumacher durfte am Dienstag in Silverstone für einen weiteren Test in einem Formel 1-Boliden Platz nehmen. Für McLaren spulte der 25-Jährige laut Informationen von Formel1.de insgesamt 53 Runden ab. Damit fuhr Schumacher eine Runde mehr, als Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. beim Großen Preis von Großbritannien am vergangenen Sonntag.

Bei seinem Einsatz soll Schumacher sogar für eine Tagesbestzeit gesorgt haben. Neben dem Deutschen sollen auch Alex Albon (Williams) und Pietro Fittipaldi (Haas) im Rahmen von Testfahrten für den Reifenhersteller Pirelli auf der britischen Rennstrecke unterwegs gewesen sein.

Weil McLaren seine Motoren von Mercedes bezieht, hat das Team aus Woking Zugriff auf Schumacher, der seit der vergangenen Saison für den deutschen Hersteller als Testfahrer aktiv ist.

Schumacher kämpft um Stammcockpit

Bereits in der vergangenen Woche hatte der ehemalige Haas-Pilot mit einem Formel 1-Fahrzeug auf die Strecke gehen dürfen. Für Alpine spulte Schumacher am vergangenen Mittwoch etliche Testkilometer ab. Für das französische Werksteam ist er auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) unterwegs.

Die Formel 1-Einsätze kommen für Schumacher zum richtigen Zeitpunkt: Derzeit geht es für den Sohn von Michael Schumacher um die Chance auf ein Stammcockpit für die Saison 2025.