Formel 1: Großer Preis von Las Vegas - das Rennen heute live im TV, Stream und Ticker - Holt Verstappen den WM-Titel?

Max Verstappen kann sich beim Großen Preis von Las Vegas zum vierten Mal zum Weltmeister krönen. So können Sie den WM-Showdown in den USA live verfolgen.

Die Formel 1 gastiert kurz vor dem Saisonende in Las Vegas. Im Qualifying konnte sich George Russel in der US-Casino-Stadt die Pole-Position schnappen. Gelingt es dem Mercedes-Piloten die erste Startposition im Rennen (Sonntag, 7 Uhr MEZ im SPORT1-LIVETICKER) in seinen zweiten Saisonsieg umzumünzen?