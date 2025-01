NFL Wetten Divisional Round 2025

SPORT1 Betting 18.01.2025 • 08:00 Uhr Divisional Round in den NFL Playoffs 2024/25: Wir haben die besten NFL Wetten zu den Divisional Games gefunden. Diese Quoten lohnen sich besonders!

Noch acht Teams kämpfen in den NFL Playoffs 2025 um den Einzug in den Super Bowl. Erstmals steigen nach einer Bye-Week in der Wildcard Round die gesetzten Kansas City Chiefs und Detroit Lions ein.

Welche sind laut NFL Wetten der Buchmacher die Favoriten in der Divisional Round? Und welche Quoten lohnen sich bei den vier Spielen besonders?

Hier sind unsere besten Wetten für die Divisional Games mit Chiefs vs. Texans, Lions vs. Commanders, Eagles vs. Rams und Bills vs. Ravens.

Die besten NFL Wetten zur Divisional Round:

NFL Playoff Quoten: Divisional Round mit Chiefs & Lions

Die Nummer 1 Seeds der AFC und NFC, Kansas City Chiefs und Detroit Lions, steigen am Wochenende endlich in die NFL Playoffs ein. Den Startschuss machen die Chiefs gegen die Houston Texans, die sich in der Wildcard Week recht deutlich gegen die LA Chargers durchsetzten.

Die Chiefs sind der eindeutige Favorit und das gleich aus diversen Gründen. Der amtierende Champion spielt daheim, hatte gerade eine zusätzliche Woche zur Erholung und konnte selbst im letzten Regular Season Spiel den Großteil der ersten Wahl schonen. Mit dieser Ausgangslage könnte es in den NFL Wetten deutlich werden. Wir tippen auf Sieg Chiefs mit Handicap -7,5 samt Interwetten Gutschein zur Quote 1.80.

Allzu große Spannung erwarten die Buchmacher auch nicht im Ford Field, wo die Detroit Lions durch die gesamten Playoffs hinweg Heimrecht haben. Nach einer überragenden Saison spricht gegen Außenseiter Washington alles dafür, dass Jared Goff und Co. siegreich in die Playoffs starten.

Angesichts der extremen Vielseitigkeit in der Lions-Offense stellt sich vielmehr eher die Frage, wie hoch der Sieg ausfallen wird. Der Lions-Football wird auch in den NFL Playoffs funktionieren und in einem punktereichen Spiel resultieren. Wir setzen eine NFL Divisional Round Wette auf über 55,5 Punkte - Wettquote 1.90 bei bet365 .

NFL Wetten zur Divisional Round: Überraschung in Philly?

Am Sonntagabend deutscher Zeit treffen dann die Philadelphia Eagles und die LA Rams aufeinander. Geht es nach der Buchmacher Prognose zu diesem Playoff-Spiel, dann sind die Eagles der haushohe Favorit. Doch die Rams beendeten die Saison extrem stark - vor allem in der Defensive.

Nur einmal ließen die Rams in den letzten fünf Spielen mehr als 10 Punkte gegen sich zu - in der letzten Spielwoche der regulären Saison, als man ohnehin schon sicher in den Playoffs stand. Die Defensivstärke plus Ausnahmekönner Matt Stafford als Quarterback werden hier für die Überraschung sorgen - Sieg Rams zur Quote 3.04 gibt es bei Merkur Bets .

Das letzte Spiel der Divisional Round 2025 ist vielleicht das Topspiel der Runde. Die Buffalo Bills empfangen die Baltimore Ravens in einer Partie, die ganz schwer vorherzusagen ist. Beide Teams erreichten in ihren letzten zehn Spielen eine 8-2 Bilanz und beide ließen ihren Gegnern in den Wildcard Round nicht den Hauch einer Chance.

In Week 4 schlugen die Ravens die Bills noch mit 35:10, doch so deutlich wird es in der Nacht auf Montag nicht werden. Auffällig im direkten Vergleich ist, dass fast immer das Heimteam gewinnt. Da die Ravens gegen gute Offenses zudem stets Probleme hatten, lautet unsere beste NFL Wette für dieses Spiel: Sieg Bills mit Handicap +1,5 - bei LeoVegas zur Quote 1.86.

