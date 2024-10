Leipzig vs Juventus in der CL: erhöhte Favoriten-Quoten & Boni für RB Leipzig

SPORT1 Betting 03.10.2024 • 06:00 Uhr RB Leipzig hofft am 2. Spieltag gegen Juventus Turin auf die ersten Champions League Punkte in dieser Saison.Wir liefern dazu Quotenboosts, Freebets & Bonus Angebote.

Nach der unglücklichen Niederlage zum Auftakt gegen Atletico (entscheidendes Gegentor in der 90. Minute) wartet auf Leipzig das nächste Top-Spiel in der Champions League. Italiens Rekordmeister Juventus Turin kommt angereist (2. Oktober, 21:00 Uhr).

Was die Wettanbieter an Promos wie verbesserte Quoten, Freebets und Boni zur Champions League Leipzig - Juventus Wetten so aus dem Hut zaubern, schildern wir in diesem Beitrag.

Champions League Leipzig - Juventus: Boosts, Freebets & Wettbonus Angebote

10 € Freebet ohne Einzahlung bei Oddset

Bet365 Leipzig - Juventus Quoten Boosts

Bonus, 20 € Gratiswette und Boosts bei Betano

Leipzig - Juventus Wetten zum 2. Spieltag der Champions League

Die Wettanbieter erwarten den Quoten zufolge ein enges Spiel. Sie sehen RB bei Quoten um die 2.40. Für ein Unentschieden gibt es ca. eine 3.40, ein Sieg von Juventus steht etwa bei 3.00.

Die Generalprobe ist beiden Teams gelungen. Die Rose-Elf fertigte Augsburg mit 4:0 ab, Juve gewann in Genua mit 3:1. Die Sachsen sind auf jeden Fall gewarnt. Die Bianconeri kassierten in dieser Saison zudem erst ein Gegentor.

Im Fokus des Duells stehen vor allem die zuletzt treffsicheren Torjäger: Auf der einen Seite sind es Benjamin Sesko und Lois Openda und auf der anderen Dusan Vlahovic und Kenan Yildiz.

Oddset: 10 € Freebet auf Leipzig - Juventus setzen

Der staatliche Wettanbieter Oddset hält für Leser von Sport1 exklusiv eine 10 € Freebet bereit.

Das Angebot gilt nur für Oddset Neukunden, die den Oddset Bonus Code „WELCOMEBONUS“ verwenden und eine Verifizierung durchführen.

Die Freebet ist zehn Tage gültig und muss in diesem Zeitraum einmal zur Mindestquote von 1,50 umgesetzt werden. Damit kommen so einige Leipzig - Juventus Wetten in Frage.

Neben der Freebet können sich Neukunden noch den Oddset Bonus sichern. Dabei handelt es sich um einen 100 % Bonus von bis zu 100 €. Der Bonusbetrag muss 5x mit Sportwetten (Mindestquote 1,50) gespielt werden.

Von Leipzig - Juventus Quotenboots bei Bet365 profitieren

Top-Buchmacher Bet365 sorgt mit zahlreichen Quotenboosts zur Champions League für Aufsehen. Für die Partie Leipzig - Juventus stehen sechs verbesserte Quoten zur Auswahl.

Zu empfehlen wären folgende Boosts: Mehr als 2 Tore + Sieg Leipzig + Tor von Benjamin Sesko mit Quote 7.00 (war 6.50). Sieg Leipzig + beide Teams treffen + Tor von Lois Openda mit Quote 8.00 (vorher 7.00).

Oder: Mehr als 1 Tor + Sieg Leipzig + Tor von Xavi Simons mit Quote 9.00 statt 8.00.

Bonus, 20 € Freebet und Boosts bei Betano sichern

Der internationale Wettanbieter Betano hat für Neukunden ein besonderes Willkommenspaket geschnürt.

Es warten ein 100 % Bonus von bis zu 80 € und eine 20 € Gratiswette ohne Einzahlung. Die Betano Freebet gewährt der Bookie bei Angabe des Betano Promo Code „MAXSPORT1″ und nach einer erledigten Verifizierung.

Die Freebet (7 Tage verfügbar, keine Mindestquote) lässt sich auf Leipzig - Juventus Wetten einlösen.

Sowohl für Neu- als auch Bestandskunden bieten sich die Betano Quotenboosts an Bei Leipzig - Juve gibt es zum Beispiel: Leipzig erzielt ein Tor in beiden Halbzeiten mit Quote 3.55 (war 3.30) oder Benjamin Sesko trifft und Leipzig gewinnt mit Quote 4.55 statt 4.20.

Darüber hinaus punktet Betano noch mit seinen Superquoten bei der 3-Weg-Wette. Hier kommt ein Quotenschlüssel von ca. 98 %.

Weiteres Champions League Highlight am 2. Oktober: Aston Villa - Bayern München

Aus deutscher Sicht ist am Mittwoch auch noch das Auswärtsspiel von den Bayern bei Aston Villa (21:00 Uhr) interessant.

Dazu können wir die Merkur Bets 10 € ohne EInzahlung Aktion empfehlen. Die 10 € Freebet wartet auf Neukunden, die sich verifizieren. Sie kann beliebig eingesetzt werden und damit auch für Aston Villa - Bayern Wetten herhalten.