Nations League: Deutschland - Niederlande Wetten mit Quotenboosts, Gratiswetten & Bonus

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 10:41 Uhr Deutschland - Niederlande in der Nations League: Die Top-Bookies warten dazu mit spannenden Boosts & Freebets auf, die wir hier genauer vorstellen.

Dank des 2:1-Sieges in Bosnien-Herzegowina und des Remis bei Ungarn - Niederlande will das DFB-Team nun im Klassiker alles klar machen: Mit einem Heimsieg gegen die Elftal (14.10., 20:45 Uhr) kann man bereits das Viertelfinalticket in der Nations League Liga A buchen.

Welche Top-Angebote an Boosts, Bonus & Gratiswetten die Wettanbieter zum Kracher Deutschland - Niederlande in petto haben, schildern wir in diesem Beitrag.

Nations League Deutschland - Niederlande Quotenboosts, Gratiswetten & Bonus

- Betano 20 € Freebet + Deutschland - Niederlande Quoten Boost

- Oddset Quotenturbo auf Deutschland

- Bet365 20€ Wett-Credits mit Deutschland - Niederlande Wetten

- AdmiralBet JokerBet Montag mit Deutschland - Niederlande Wetten

Deutschland - Niederlande Wetten: Nächster Heimsieg?

Das erste Duell in dieser Nations League Saison endete in Amsterdam 2:2. Ein erneutes Remis würde den etwa vierfachen Einsatz einbringen. Das DFB-Team steht als Favorit bei ca. 1.80, ein Sieg der Elftal bei 4.00. Das jüngste Aufeinandertreffen in Deutschland ging im vergangenen März mit 2:1 an die Elf von Julian Nagelsmann.

Betano 20 € No Deposit Bonus und Deutschland Quotenboost

Für Neukunden hält Betano im Rahmen seines Willkommensangebots (100 % Bonus bis 80 €) eine 20 € Gratiswette ohne Einzahlung bereit.

Die Betano Freebet gibt‘s für eine abgeschlossene Verifizierung und bei Angabe des Betano Bonus Code MAXSPORT1.

Die 20 € Gratiswette ist sieben Tage gültig und muss einmal mit einer Wette (keine Mindestquote) umgesetzt werden. Sie lässt sich prima auf Deutschland - Niederlande Wetten einsetzen.

Ebenso attraktiv ist der Deutschland - Niederlande Betano Quotenboost. Für ein Tor von Florian Wirtz gibt es statt Quote 3.00 eine 3.25.

Oddset Quotenboost 11.00 auf Sieg Deutschland

Oddset Sportwetten lockt auch zum Duell Deutschland - Niederlande Neukunden mit einem überzeugenden Quotenboost.

Die Quote 1,82 für Sieg Deutschland erhöht der Buchmacher sage und schreibe auf 11.00.

Was Neukunden dafür tun müssen? Sich bei Oddset registrieren, 5 € einzahlen und auf Sieg Deutschland setzen.

Geht die Wette auf, gilt es, den Gewinn (50 €) innerhalb von 10 Tagen zweimal mit Sportwetten umzusetzen.

20 € in Wett-Credits bei Bet365 mit Deutschland - Niederlande Wetten

Top-Buchmacher Bet365 schüttet zum Spiel Deutschland - Niederlande 20 € in Wett-Credits an seine Kunden aus.

Sie müssen sich dafür auf der Promotion-Seite anmelden und Wett-Konfigurator Wetten mit Deutschland - Niederlande Quoten abgeben. Zu beachten gibt es dabei einen Einsatz von 20 €, mindestens drei Auswahlen und eine Mindest-Gesamtquote von 1,50.

Die 20 € können auf mehrere Konfigurator-Wetten aufteilen. Die Wett-Credits werden innerhalb von 48 Stunden nach Ende des Spiels gutgeschrieben und sind sieben Tage gültig.

5 € Gratiswette bei AdmiralBet bei verlorener Wette

Jeden Montag steht bei AdmiralBet die 5€ JokerBet auf der Matte. Dabei gibt es im Falle einer verlorenen Wette eine 5 € Gratiswette retour.

Wer mindestens 10 € auf ein Montagsevent tippt und im Wettschein „JokerBet“ aktiviert, bekommt eine 5 € Gratiswette, wenn man verliert.

Damit lässt es sich prächtig auf eine höhere Quote im Rahmen der Deutschland - Niederlande Wetten riskieren. Zum Beispiel: Sieg Deutschland und mehr als 3,5 Tore mit Quote 3.80.

Die AdmiralBet Gratiswette muss einmal umgesetzt werden (keine Mindestquote).