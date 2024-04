Arsenal - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2024

Unser Arsenal - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.04.2024 lautet: Beide Erzrivalen brauchen im Saison-Endspurt noch dringend Punkte. Im Wett Tipp heute sehen wir aber die Hausherren etwas vorne.

Im Dezember 2019 bestritt Arsenal sein erstes Heimspiel unter Mikel Arteta. Damals setzte es im Derby gegen Chelsea eine 1:2-Pleite. Die Gunners standen nach dieser Partie in der PL-Tabelle nur auf Rang 12, während die Blues Rang 4 innehatten. Über die Jahre haben sich die Machtverhältnisse umgekehrt. Während der AFC Stammgast in der Königsklasse ist, haben die Blues große Probleme, sich überhaupt fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Nun treffen die beiden Erzrivalen im nächsten Derby im Emirates aufeinander.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,77 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Chelsea auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Arsenal kassierte in den vergangenen 19 Heimspielen an Dienstagen nur eine Pleite

Chelsea gewann lediglich 2 der letzten 10 PL-Gastspiele

Pochettino konnte als Trainer noch nie zu Gast bei den Gunners gewinnen



Arsenal vs Chelsea Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher schlagen sich bei der Arsenal vs Chelsea Prognose recht klar auf die Seite der Gastgeber. Für einen Heimsieg klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,53.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste den mehr als fünffachen Wetteinsatz. Durch eine Gratiswette könntet ihr aber ohne Risiko auch einen Tipp gegen die Einschätzung der Wettanbieter wagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Chelsea Prognose: Die Gunners können im Meisterrennen vorlegen

Nach dem Aus in der Champions League gegen die Bayern und dem Verlust der Tabellenführung in der Premier League galt es für Arsenal am Wochenende zu Gast in Wolverhampton, zurück in die Spur zu finden. Mit 54 Prozent Ballbesitz, 54 Prozent gewonnenen Zweikämpfen und 24:5 Torschüssen war der 2:0-Erfolg der Gunners bei den Wolves am Ende auch verdient. Da Manchester City zeitgleich im FA Cup ran musste, sind die Londoner mit dem Dreier erst einmal wieder auf Platz 1 gesprungen.

Vor allem in der Fremde sind die Gunners stark. Mit 36 Punkten aus 17 Gastspielen ist Arsenal das beste Auswärtsteam der Liga. Zudem ist die Mannschaft seit sechs PL-Auswärtsspielen ohne Gegentor. Daheim konnte die Elf von Coach Mikel Arteta auch zehn der letzten zwölf Heimspiele für sich entscheiden. Doch in diesem Zeitraum gab es auch bittere Pleiten gegen West Ham und Aston Villa. An einem Dienstag ist Arsenal stark und kassierte in den vergangenen 19 Heimspielen an diesem Tag nur eine Pleite (12S, 6U).

Sicher hat Chelsea eine hohe Qualität. Zudem hat die Mannschaft in dieser Saison unter Coach Mauricio Pochettino auch einige Fortschritte gemacht. Doch in wichtigen Spielen können die Blues einfach nicht gewinnen. So verlor man in diesem Jahr schon das Ligapokal-Finale gegen Liverpool nach Verlängerung durch einen Gegentreffer in der 118. Minute. Auch das FA-Cup-Halbfinale am Samstag im Wembley gegen Manchester City ging mit 0:1 verloren. Der CFC machte dem Favoriten dabei das Leben enorm schwer.

Die Londoner lagen bei den Torschüssen (5:3) und Expected Goals (1.14:0.93) vorne. Doch am Ende fehlte ein zuverlässiger Mittelstürmer, der die Chancen auch verwertet. So hat der CFC in fünf der letzten sechs Spiele im Wembley kein Tor geschossen. Chelsea muss sich im Endspurt nun auf die Liga konzentrieren. Die ersten Plätze für die Europa- oder die Conference League sind nur drei Zähler entfernt. In der Liga sind die Blues schon seit acht Spielen ungeschlagen (4S, 4U). In der Fremde ist die Bilanz aber negativ (5S, 6U).

Arsenal - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Wolverhampton (A), 0:1 Bayern München (A), 0:2 Aston Villa (H), 2:2 Bayern München (H), 3:0 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Manchester City (A), 6:0 Everton (H), 2:2 Sheffield United (A), 4:3 Manchester United (H), 2:2 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Chelsea: 2:2 (A), 3:1 (H), 1:0 (A), 4:0 (H), 4:2 (A)



Die Bilanz der Gunners im Derby gegen die Blues kann sich sehen lassen: Arsenal gewann fünf der letzten sieben Duelle gegen Chelsea (1U, 1N). Schaut man auf alle Pflichtspiele, verlor der AFC gerade mal eines der jüngsten neun Spiele gegen den CFC (5S, 2U).

Seit vier Aufeinandertreffen wartet der Verein aus Fulham auf einen Sieg gegen den Nachbarn aus dem Norden der Hauptstadt. Chelsea Manager Mauricio Pochettino konnte als Trainer zudem noch nie zu Gast bei den Gunners gewinnen (4U, 3N).

CFC-Angreifer Cole Palmer führt die Torjägerliste der Premier League an, zusammen mit Erling Haaland von Manchester City (beide 20 Treffer). Trifft Palmer auch am Dienstag im Emirates, bekommt ihr dafür bei NEObet eine Quote von 3,70. Am besten spielt ihr diesen Tipp in Verbindung mit dem aktuellen NEObet Promo Code für Neu- und Bestandskunden.

Unser Arsenal - Chelsea Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Zum Ende der Saison kommt Chelsea endlich besser in Form. Die Blues sind aktuell nur schwer zu schlagen. Aus diesem Grund trauen wir den Gästen am Dienstag im Emirates auch ein Tor und einen Punkt zu.

Für einen Sieg dürfte es aber nicht reichen. Die Gunners haben schon das letzte Liga-Heimspiel gegen Aston Villa verloren. Zwei Heimpleiten in Serie dürften der formstarken Mannschaft von Coach Arteta nicht passieren.