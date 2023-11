Besiktas - Brügge Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2023

Unser Besiktas - Brügge Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 30.11.2023 lautet: Für Besiktas geht es gegen Brügge nur noch um die goldene Ananas, da das Team aus der Türkei keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen hat. Brügge hingegen zeigte sich sehr stark und somit sehen wir die Belgier auch in unserem Wett Tipp heute im Vorteil.

Der FC Brügge kann mit einem Sieg gegen Besiktas die Tabellenführung in der Gruppe D der Conference League so gut wie sicher stellen. Die Defensive von Besiktas Istanbul zeigte sich im Verlauf der Gruppenphase mehr als anfällig, deshalb konnten die Türken nur einen Punkt in vier Spielen einfahren und stehen damit am Tabellenende.

Somit entscheiden wir uns in unserem Wett Tipp heute für “Sieg Brügge” mit einer Quote von 2,35 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Brügge auf “Sieg Brügge”:

Brügge konnte bisher beide Auswärtsspiele der Conference-League-Gruppenphase gewinnen.

Besiktas musste in den ersten 4 Spielen schon insgesamt 9 Gegentreffer verkraften.

Brügges Defensive zeigte sich mit erst 2 Gegentoren in den ersten 4 Spielen sehr stabil.

Besiktas vs Brügge Quoten Analyse:

Die Gäste aus Belgien werden auf dem Drei-Weg-Markt mit einer Quote von 2,35 als ganz leichter Favorit im Gastspiel in der Türkei gesehen. Einem Heimsieg von Besiktas wird eine Siegquote von 2,80 zugewiesen, eine Punkteteilung steht mit einer Quote von 3,60 zu Buche.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen auch die neuen Wettanbieter ein 1:1-Unentschieden mit einer Quote von 6,30. Darauf folgen ein 0:1 sowie ein 1:2 Auswärtssieg mit Quoten knapp unter 10,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Brügge Prognose: Kann Besiktas den ersten Sieg einfahren?

Besiktas sammelte in den ersten vier Partien nur ein mageres Pünktchen, im Hinspiel gegen den kommenden Gegner aus Brügge. Danach folgten drei Niederlagen in Folge, in denen die Türken jeweils mindestens zwei Gegentreffer einstecken mussten. Mit 2,3 Gegentoren pro Partie stellt Besiktas somit eine Flop-10-Defensive im Wettbewerbsvergleich.

Kurioser Fakt: Besiktas sammelte mit nur 1,3 Gelben Karten pro Partie im Schnitt weniger Verwarnungen als die meisten Teams der Conference League, sahen jedoch schon in zwei der vier Spiele eine Rote Karte und mussten diese in Unterzahl beenden. Bester Torschütze des türkischen Topklubs ist Vincent Aboubakar mit zwei Treffern.

Der FC Brügge spielt eine sehr solide Gruppenphase in der laufenden Conference League und blieb in den ersten vier Partien mit einem Remis und drei Siegen ungeschlagen. Dabei stellen die Belgier mit nur 0,5 Gegentreffern pro Partie die geteilt zweitbeste Defensive aller Conference-League-Teilnehmer.

Mit im Schnitt 6,8 Schüssen auf den gegnerischen Kasten (Platz 6) wird regelmäßig ordentlich Druck auf die Defensive der Kontrahenten ausgeübt. Bester Offensivspieler der Belgier ist Hans Vanaken, der vier der sieben Tore von Brügge selbst erzielte. Wer auch im kommenden Match an ein Tor des Mittelfeldspielers glaubt, könnte für seine Besiktas Brügge Wette einen Sportwetten Einzahlungsbonus verwenden, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Besiktas - Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:1 Samsunspor (A), 1:0 Istanbul BB (H), 1:2 Bodö/Glimt (H), 2:3 Antalyaspor (A), 2:0 Gaziantep (H).

Letzte 5 Spiele Brügge: 0:0 Cercle Brügge (H), 2:0 Lugano (H), 1:2 Saint-Gilloise (A), 6:0 Beerschot (A), 2:1 Antwerpen (H).

Letzte Spiele Besiktas vs. Brügge: 1:3 (H), 1:2 (A), 2:1 (H), 1:1 (A).

In der heimischen Liga belegt Besiktas mit 25 Punkten den dritten Platz der Tabelle, hat jedoch schon neun Punkte Rückstand auf die großen Stadtrivalen Galatasaray und Fenerbahce. Drei der letzten vier Ligaspiele konnten gewonnen werden (1N), zu Hause ist der Klub aus Istanbul noch ungeschlagen. Der FC Brügge spielt in der belgischen Pro League eine bisher eher durchwachsene Hinrunde und steht mit 23 Punkten aus den ersten 15 Spielen nur auf Rang 7 der Tabelle. Mit 27 Toren stellt man die viertbeste Offensive der Liga und mit erst 15 Gegentoren die drittbeste Defensive.

Vier Mal kam es bisher zu einem Duell zwischen Besiktas und Brügge, zwei dieser Spiele konnten die Belgier für sich entscheiden, bei einem Sieg von Besiktas und einem Remis. In diesen vier Partien fielen im Schnitt 3,00 Tore und es trafen jeweils beide Teams immer mindestens ein Mal ins gegnerische Tor. So wäre auch im kommenden Match eine Wette auf “Beide Teams treffen” durchaus interessant.

Unser Besiktas - Brügge Tipp: Sieg Brügge

Besiktas zeigte sich in der laufenden Gruppenphase bisweilen desolat und verlor beide Heimspiele mit einem Torverhältnis von 3:5. Die stabile Defensive der Belgier in Verbindung mit einem effizienten Spiel nach vorne wird die Türken auch im Rückspiel vor einige Probleme stellen, zudem geht es für Brügge noch um den Sieg in der Gruppe, was für zusätzliche Motivation sorgen sollte.