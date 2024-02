Chiefs - 49ers Tipp, Prognose & Quoten | Super Bowl 2024

Unser Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers Sportwetten Tipp zum Super Bowl am 12.02.2024 lautet: Kansas City ist eine harte Nuss, das hat der Titelverteidiger in den Playoffs der vergangenen Wochen erneut bewiesen. Doch im Wett Tipp heute trauen wir San Francisco die Revanche für 2019 zu.

In der Nacht von Sonntag auf Montag nach mitteleuropäischer Zeit (MEZ) um 0:30 Uhr ist es wieder soweit. Die NFL-Saison geht mit dem größten Sportevent des Jahres zu Ende: dem Super Bowl LVIII! Im großen Finale treffen im Allegiant Stadium bei Las Vegas Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers aufeinander. Dieses Mal wollen die Niners Revanche für das verlorene Endspiel aus der Saison 2019 nehmen.

Wir trauen dies SF auch zu und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten die Wette „Sieg San Francisco 49ers“.

Darum tippen wir bei Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers auf „Sieg 49ers“:

Die 49ers waren in der Regular Season das beste Team der NFC - die Chiefs landeten in der AFC nur auf Rang 3

Im Laufspiel und beim Receiving Corps hat SF klare Vorteile

Die KC-Defense steht bei den „Rush yards against“ lediglich auf Rang 17



Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers Quoten Analyse:

Der Titelverteidiger wird im Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers Tipp von den besten Wettanbietern mit einem Spread von plus 1,5 Punkten als leichter Außenseiter ins große Endspiel geschickt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass SF (12-5) in der Regular Season eine etwas bessere Bilanz als KC hatte (11-6).

So bekommt ihr bei der Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers Prognose für einen Sieg der Niners durchschnittliche Quoten von 1,77. Auf der Gegenseite sind die Quoten für einen Sieg von Kansas City mit einem Schnitt von 2,08 aber auch nur minimal höher. Der Punkte-Spread liegt bei 47,5 Zählern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers Prognose: Holt Kansas City den nächsten Titel?

Die reguläre Saison der Chiefs war durchwachsen. Rechtzeitig zu den Playoffs wurde der Titelverteidiger immer stärker. Quarterback Patrick Mahomes spielte nach 14 Interceptions in den ersten 16 Partien in der Postseason auf einmal fehlerfrei. Zudem war der Spielmacher mit seinem Quick Passing Game und seiner Fähigkeit, aus der Pocket auszubrechen, kaum unter Druck zu setzen. Dann drehte auch noch sein Tight End Travis Kelce auf.

So konnte Kansas City in den vergangenen Wochen mit den Dolphins, den Bills und den Ravens drei der besten Teams der AFC schlagen, zwei davon sogar auswärts. Der größte Trumpf der Chiefs neben QB Mahomes steht an der Seitenlinie. Head Coach Andy Reid ist der große Mastermind sowie ein Offensiv-Genie und hat Unterstützung von DC Steve Spagnuolo, der auch schon auf drei Super-Bowl-Siege kommt. So hatte KC in dieser Saison die zweitbeste Defense nach „Points allowed“.

SF-Head Coach Kyle Shanahan hat als Head Coach und als Offensive Coordinator schon zwei Super Bowls verloren. Zudem konnten die 49ers auch beim NFC-Title-Game 2021 einen 10-Punkte-Vorsprung gegen die Rams im letzten Viertel nicht ins Ziel bringen. In diesem Jahr hat Shanahan einen extrem talentierten Kader. Die große Überraschung war dabei sicher sein junger QB Brock Purdy, der 2022 noch als „Mr. Irrelevant“ gedraftet wurde.

Mit einem Passer Rating von 113,0 führte der Spielmacher dann in diesem Jahr die NFL an. Doch der Quarterback sollte am Sonntag nicht der Spieler sein, der die Partie für sein Team gewinnen muss. Dafür hat San Francisco eine Top-3-Defense und eine Top-4-Offense. In den Playoffs gegen die Packers und die Lions tat sich der No-1-Seed der NFC jedoch schwer und lag zwischenzeitlich mit 14:21 bzw. 7:24 zurück. Viel wird vom Laufspiel um Christian McCaffrey, dem besten RB der Liga in dieser Saison, abhängen.

Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kansas City Chiefs: 17:10 Ravens (A), 27:24 Bills (A), 26:7 Dolphins (H), 13:12 Chargers (A), 25:17 Bengals (H)

Letzte 5 Spiele San Francisco 49ers: 34:31 Lions (H), 24:21 Packers (H), 20:21 Rams (H), 27:10 Commanders (A), 19:33 Ravens (H)

Letzte 5 Spiele Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers: 44:23 (A), 31:20 (H), 38:27 (H), 17:22 (A), 31:10 (H)



Dieses Duell wurde bisher 15 Mal ausgetragen. Die Chiefs liegen im direkten Vergleich knapp mit 8-7 vorne. Das letzte Kräftemessen ging im Oktober 2022 mit 44:23 in San Francisco an Kansas City. Von den jüngsten sechs Vergleichen konnten die 49ers auch nur einen für sich entscheiden. In der Postseason trafen beide Franchises einmal aufeinander. Im Super Bowl LIV 2019 führte SF nach dem dritten Quarter noch 20:10. Doch Patrick Mahomes und Co. sicherten sich durch einen 21:0-Lauf doch noch den Sieg.

49ers-Star Christian McCaffrey kam in der Regular Season 2023 auf 21 Touchdowns und fügte in den Playoffs nochmal fünf weitere Scores hinzu. Sorgt der Running Back im Super Bowl für mindestens zwei TDs, bekommt ihr dafür bei Bwin eine Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers Wettquote von 3,25. Alle Infos über den Anbieter findet ihr im Bwin Test.

Unser Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers Tipp: Sieg San Francisco 49ers

Auf die Football-Fans warten im Super Bowl zahlreiche Matchups, die am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden werden. Bei den Quarterbacks haben die Chiefs natürlich die Nase vorne. Auch KC-Coach Andy Reid gilt als einer der besten seiner Zunft. Doch das Herzstück der 49ers-Offense ist das Outside-Zone-Run-Scheme mit Running Back Christian McCaffrey. Hier führt SF die Liga an. Die Chiefs-Defense belegt hier dagegen nur Rang 31.

Auch beim Receiving Corps spricht die Qualität mit Samuel, Aiyuk und Kittle für San Francisco. Zudem gibt es in der Liga wohl kaum eine besser bestückte Defensive Line als die der Niners. Auf der anderen Seite muss Niners-QB Brock Purdy hinter seiner starken O-Line gegen eine gute Kansas-City-Defense vor allem seine Fehler gering halten. Wir trauen dies dem Spielmacher am Ende auch zu.