Chiefs - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2025

SPORT1 Betting 25.01.2025 • 15:00 Uhr Chiefs - Bills Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wer löst das Ticket für den Super Bowl?

Unser Chiefs - Bills Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 27.01.2025 lautet: Die American-Football-Fans dürfen sich in der AFC auf einen echten Kracher freuen. Auch unser Wett Tipp heute geht von einem engen Duell auf Augenhöhe aus.

In dieser NFL-Saison kommt es in den Playoffs mal wieder zum Duell zwischen Kansas City und Buffalo. In den letzten vier Spielzeiten wurde diese Paarung dreimal in der Postseason ausgetragen und dreimal gingen die Chiefs als Sieger vom Platz.

Wie schon im Januar 2021 bestreiten beide Teams auch dieses Mal das AFC Championship Game im Arrowhead Stadium gegeneinander. Die Quoten der Chiefs Bills Prognose schlagen sich etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir trauen aber auch den Gästen eine gute Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1,52 bei Merkur Bets den Chiefs Bills Wett Tipp heute “Sieg Bills HC +4,5”.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Bills auf “Sieg Bills HC +4,5”:

Die Bills haben schon das Duell in der Regular Season gewonnen

Auf der QB-Position haben die Gäste dieses Jahr die Nase vorne

In der Offense hat Buffalo bei den Expected Points Added per Dropback (EPA) klare Vorteile

Chiefs vs Bills Quoten Analyse:

Kansas City ist der amtierende Super-Bowl-Champion, hat die Saison mit einer Bilanz von 15-2 beendet und darf im eigenen Stadion ran. Aus diesen Gründen schlagen sich die Chiefs vs Bills Quoten der Buchmacher, von denen euch viele auch Sportwetten mit Apple Pay ermöglichen, auf die Seite der Hausherren, doch der Unterschied fällt gar nicht so gravierend aus.

Für einen Sieg von KC bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,77. Auf der Gegenseite bringt euch ein Erfolg der Gäste Chiefs gegen Bills Wettquoten zwischen 2,00 und 2,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Bills Prognose: Kann Buffalo den Kansas-City-Playoff-Bann brechen?

Kansas City steht zum siebten Mal in Folge im AFC Championship Game. Nun wollen die Chiefs als erstes Team in der Geschichte der NFL zum dritten Mal in Folge den Super Bowl gewinnen. Am vergangenen Wochenende feierte der Titelverteidiger beim 23:14 gegen die Houston Texans auf diesem Weg den nächsten Sieg. In der Offense war vor allem auf Travis Kelce mit sieben Catches für 117 Yards und einem Touchdown Verlass. Allerdings machte dieses Mal die Defense den Unterschied. Der Pass Rush kam auf acht Sacks gegen C.J. Stroud. Dabei war Edge Rusher George Karlaftis mit drei Sacks und sieben Pressures der beste Mann.

Die Texans wurden zum ersten Team der NFL-Playoff-Geschichte, das mindestens 100 Yards mehr erzielte als der Gegner, keine Turnover fabrizierte und dennoch verlor. Dieser Spielverlauf passt zur Saison der Chiefs. Kansas City konnte selten wirklich überzeugen, kam in keinem Regular-Season-Spiel auf mehr als 30 Punkte und hatte in vielen Partien das Glück auf seiner Seite. Auch QB Patrick Mahomes erzielte 2024 mit 26 TDs und elf INTs nur ein Passer Rating von 93,5 (Platz 16). Trotzdem beendete KC die Regular Season mit einer Bilanz von 15-2 und fand fast immer einen Weg zum Sieg. Folgt bei unserem Chiefs Bills Tipp der nächste Streich?

Oder sind die Bills und Quarterback Josh Allen in diesem Jahr endlich mal an der Reihe? Die Chancen stehen gar nicht schlecht. Unter Head Coach Sean McDermott hat Buffalo in dieser Saison zum fünften Mal in Folge die AFC East gewonnen. Vielleicht sehen wir dieses Mal die beste Version der Bills, denn das Franchise kann von Spiel zu Spiel seine Herangehensweise verändern und an den Gegner anpassen. Das Franchise aus dem Bundesstaat New York kann Spiele auf dem Boden oder mit dem Passing Game gewinnen. Zudem hat man mit Josh Allen einen QB auf MVP-Niveau.

Nach einem souveränen Sieg in der Wildcard-Runde gegen die Broncos (31:7) setzte sich Buffalo auch am vergangenen Sonntag daheim gegen die Ravens durch (27:25). Dabei hatten die Hausherren vor allem in der ersten Hälfte einen tollen Gameplan und die Baltimore-Offense um Lamar Jackson und Derrick Henry gut im Griff. Im zweiten Durchgang kippte das Spiel etwas. Selbst mit einer Turnover-Bilanz von 0:3 hatten die Gäste spät im Spiel noch die Chance, die Partie auszugleichen. Am Ende konnten die Bills aber endlich mal ein enges Spiel in der Postseason für sich entscheiden.

Chiefs - Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 23:14 Texans (H), 0:38 Broncos (A), 29:10 Steelers (A), 27:19 Texans (H), 21:7 Browns (A)

Letzte 5 Spiele Bills: 27:25 Ravens (H), 31:7 Broncos (H), 16:23 Patriots (A), 40:14 Jets (H), 24:21 Patriots (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs vs Bills: 21:30 (A), 27:24 (A), 17:20 (H), 20:24 (H), 42:36 (H)

Bei der Chiefs Bills Prognose werfen wir natürlich einen Blick auf den direkten Vergleich, den Buffalo mit 30 Siegen zu 25 Niederlagen anführt (1U). Dabei treffen seit geraumer Zeit auch immer die beiden Top-QBs Patrick Mahomes und Josh Allen aufeinander.

Die Bilanz zwischen den beiden Quarterbacks steht bei 4-4. Allerdings liegt der KC-Spielmacher, wie schon erwähnt, in den Playoffs mit 3-0 vorne. Das letzte Duell stammt aus Week 11 der laufenden Saison.

In dieser fügten die Männer von Coach Sean McDermott dem amtierenden Super-Bowl-Champion, wenn wir das Spiel in Week 18 gegen die Broncos ausklammern, als Kansas City nur sein B-Team aufs Feld schickte, die einzige Saison-Niederlage zu.

Beim 30:21 im Highmark Stadium erzielte Bills-Running Back James Cook gleich zwei TDs auf dem Boden. Auch am Sonntag haben wir den RB wieder auf dem Zettel. Für den Chiefs Bills Tipp “TD Cook” gibt es in der Bet365 App eine Quote von 2,10.

Unser Chiefs - Bills Tipp: Sieg Bills HC +4,5

Wieder einmal trifft in der Chiefs vs Bills Prognose Buffalo in den Playoffs auf ihren Endgegner, der ihnen dreimal in den letzten vier Spielzeiten den Weg in den Super Bowl zunichte gemacht hat. Natürlich stehen die Gäste im Arrowhead Stadium erneut vor einer großen Herausforderung.

Im Vergleich zum letzten Duell in Week 11 sind die Chiefs mit Spielern wie Isiah Pacheco, Hollywood Brown, Charles Omenihu, Jaylen Watson und Harrison Butker personell wieder deutlich besser aufgestellt, doch wir trauen Buffalo ein gutes Spiel auf Augenhöhe zu. Denn die Männer von Coach McDermott haben in diesem Jahr mit Josh Allen (QBR 80,9) im Vergleich mit Patrick Mahomes (QBR 66,3) den besseren QB.

Zudem spielt Allen hinter einer extrem starken O-Line, während die KC-O-Line eher eine Schwachstelle ist. Außerdem hat Buffalo bei den EPA per Dropback klare Vorteile: Beim Passing Game mit 0,31 zu 0,12 und auf dem Boden mit 0,02 zu minus 0,10. So müssten die Gäste einen virtuellen Vorsprung von 4,5 Punkten ins Ziel bringen.