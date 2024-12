Clemens - Owen Tipp, Prognose, Quoten | 19.12.2024

Clemens - Owen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts WM 2025 Wette | Marschiert “Gaga” in die nächste Runde?

Unser Clemens - Owen Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 19.12.2024 lautet: Gabriel Clemens siegt in einem umkämpften Match dank Scoring-Power und setzt den Grundstein für eine erfolgreiche Darts-WM.

Am fünften Tag der Darts WM 2025 steigt Gabriel Clemens ins Turniergeschehen ein. Der “German Giant” trifft in seinem Zweitrunden-Spiel auf den Waliser Robert Owen, der Niels Zonneveld überraschend klar mit 3:1 bezwang.

Trotz der starken Leistung spricht die Ausgangslage beim Match des 36. gegen den 69. der Live Order of Merit eindeutig für “Gaga”.

Spielerisch ist Deutschlands Top-Werfer klar besser. Entsprechend eindeutig fällt auch unsere Clemens vs. Owen Prognose aus. Wir erwarten einen Power-Scorer Clemens, der in einem phasenweise umkämpften Match letztlich souverän gewinnt.

Unser Clemens Owen Wett Tipp heute ist daher “Sieg Clemens HC -1,5”, der mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten einhergeht.

Darum tippen wir bei Clemens vs. Owen auf “Sieg Clemens HC -1,5”

Clemens vs. Owen Quoten Analyse: