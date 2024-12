Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 19.12.2024

Die besten Darts WM Tipps heute am Donnerstag, den 19.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Stellt sich “Gaga” mit einem Sieg ein?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 19.12.2024 lauten: Clemens gewinnt, Suljovic muss gegen Campbell kämpfen. Niko Springer sorgt für die Überraschung des Tages. Außerdem steigt Michael Smith ins Turniergeschehen ein.

Am fünften Tag der Darts WM 2025 liegt der Fokus auf den deutschen Spielen. Zum Abschluss der Nachmittags-Session trifft Gabriel Clemens auf Robert Owen.

Am Abend duelliert sich der Österreicher Mensur Suljovic mit dem Kanadier Matt Campbell. Im Anschluss daran ist Deutschlands Shootingstar Niko Springer dran. Für den “Meenzer Bub“ geht es bei seiner Premiere gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams. Dazu bekommt es Michael Smith mit Kevin Doets zu tun.

Sorgt Clemens für den nächsten deutschen Sieg?

Der Fokus in der Nachmittags-Session liegt bei der Darts WM heute auf dem letzten Match. Dabei trifft Deutschlands erster WM-Halbfinalist Gabriel Clemens auf den Waliser Robert Owen.

Clemens ist in der Live Order of Merit die aktuelle Nummer 36 der Welt. Mit Robert Owen geht es am Donnerstagnachmittag gegen den 69. der Rangliste.