Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 20.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 10:09 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Freitag, den 20.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Dürfen wir uns auf zwei deutsche Sieger freuen?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 20.12.2024 lauten: Shootingstar Nijman gewinnt souverän, während Gotthardt gegen Bunting verliert. Am Abend gewinnt Hempel das Duell gegen de Zwaan. Außerdem spielt Michael van Gerwen gegen James Hurrell.

Bei der Darts WM 2025 geht es am Freitag mit Tag 6 weiter. In der Nachmittags-Session trifft unter anderem Shootingstar Wessel Nijman auf Cameron Carolissen, während sich Ian White mit Sandro Sosing duelliert. Zu guter Letzt steigt das aus deutscher Sicht spannende Aufeinandertreffen Stephen Bunting vs. Kai Gotthardt.

Das erste Match in der Abend-Session bestreiten Mickey Mansell und Tomoya Goto. Der Fokus liegt auf der Partie danach, bei der Florian Hempel gegen Jeffrey de Zwaan spielt und für spannende Darts WM Tipps sorgt.

Im Anschluss daran folgt die Partie William O’Connor gegen Dylan Slevin, während Michael Mitfavorit van Gerwen gegen James Hurrell antritt.

Kann Kai Gotthardt gegen “The Bullet” überraschen?

Aus deutscher Sicht spannend wird es am Freitag das erste Mal in der Nachmittags-Session. Im letzten Spiel trifft Kai Gotthardt auf Top-10-Spieler und Publikumsliebling Stephen Bunting.

Die Ausgangslage beim Duell 9. gegen 96. könnte eindeutiger kaum sein, was die Darts WM 2025 Prognose der Top-Buchmacher belegt. Die Wettquote für das Weiterkommen von Bunting liegt bei gerade einmal 1,17, während der Gotthardt-Sieg mit 5,00 angesetzt ist.

Allein schon wegen der Positionierung in der Order of Merit ist die klare Einschätzung zugunsten von “The Bullet” im Bunting Gotthardt Tipp komplett plausibel.

Hinzu kommen weitere Vorteile wie die Erfahrung oder natürlich die deutlich besseren Statistiken. Während Bunting beim Average auf einen Wert von 96,93 kommt, sind es beim deutschen Akteur gerade einmal 86,85.

Ein weiteres Argument in der Bunting vs. Gotthardt Prognose für einen letztlich souveränen Favoritensieg von Bunting ist die Zahl der geworfenen 180er. Der Engländer zählt zu den Power-Scorern und hat in den letzten zwölf Monaten 537 (!) Maximums geworfen.

Das ist der siebtbeste Wert überhaupt. Zum Vergleich: “The Tunnel” hat “nur” 234 Mal die 180 geworfen. Sollte Stephen Bunting also nur ansatzweise sein A-Game auspacken, wird das Match mit 3:0 oder 3:1 enden.

Unser Darts WM Tipp heute lautet daher: “Sieg Bunting HC -2,5” mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten !

Darum tippen wir bei Bunting vs. Gotthardt auf “Sieg Bunting HC - 2,5”

Die Checkout-Quote von Bunting (41,22 Prozent, Top-15-Wert) ist ein Hauptargument für eine klare Angelegenheit

“The Bullet” liegt beim Average um mehr als zehn Punkte vorne

Spielerisch ist der Engländer mindestens zwei Klassen besser

Bunting vs. Gotthardt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bunting: Mario Vandenbogaerde (2:6), Gary Anderson (6:10), Josh Rock (5:2), Gian van Veen (1:5), Wessel Nijman (5:4)

Letzte 5 Spiele Gotthardt: Alan Soutar (3:1), Paul Krohne (8:7), Dominik Grüllich (7:6), Franz Rötzsch (6:5), Max Hopp (6:5)

Letzte Spiele Bunting vs. Gotthardt: -

Gewinnt Flo Hempel und zieht zum vierten Mal in Folge mindestens in die 2. Runde ein?

Ein Hauptaugenmerk liegt bei der Darts WM heute Prognose auf dem zweiten Spiel in der Abendsession. Dabei trifft Florian Hempel auf Jeffrey de Zwaan.

Vor der Partie zeigen die Quoten in den besten Sportwetten Apps , dass der Sieg für den Wahl-Kölner durchaus wahrscheinlich ist.

Mit 1,50 zu 2,50 liegt die Favoritenrolle recht eindeutig auf Seiten von Hempel, der ein passables Jahr 2024 spielt.

Deutschlands aktuell viertbester Spieler hat sich mit einigen guten Ergebnissen auf Platz 53 der Live Order of Merit vorgearbeitet. Die beste Leistung war sicherlich der Halbfinaleinzug bei einem Players Championship Turnier.

Mit Jeffrey de Zwaan trifft er bei seinem Erstrunden-Match im “Ally Pally” auf die Nummer 70 der Rangliste. Die Darts WM 2025 Prognose zugunsten von Hempel ist aufgrund der Unterschiede in der Platzierung also durchaus verständlich. Spielerisch ergeben sich ebenfalls Vorteile für Hempel, der beim Average mit 91,96 zu 89,92 um immerhin mehr als zwei Punkte vorne liegt.

Die Analyse der weiteren Statistiken festigt die Einschätzung, zeigt aber auch: In vielen Bereichen trennen die beiden nicht viel. Zum Beispiel hat de Zwaan 186 Mal die 180 geworfen, während Flo Hempel auf 185 kommt.

Auch der Prozentsatz gewonnener Legs ist ähnlich. Hempel steht bei einem Wert von 50,51 Prozent und damit knapp vor de Zwaan, der bei 49,39 Prozent liegt. Aufgrund aller Statistiken ist der Sieg für Hempel naheliegend. Zugleich spricht einiges für ein ausgeglichenes Match, das erst im letzten Set entschieden wird.

Daher lautet unser Darts WM Tipp heute zu dieser Partie: ”Über 4,5 Sätze” mit einer Quote von 2,62 bei Bet365 !

Darum tippen wir bei Hempel vs. de Zwaan auf “Über 4,5 Sätze”

Beide liegen in einigen Statistiken nah beieinander

Hempel startet oft schlecht und kämpft sich dann zurück

Spielerisch sind beide in etwa auf einem Niveau

Hempel vs. de Zwaan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hempel: Dirk van Duijvenbode (3:6), Jonny Clayton (6:3), James Wade (0:5), Benjamin Reus (5:2), Owen Roelofs (5:1)

Letzte 5 Spiele de Zwaan: Paul Krohne (7:4), Boris Krcmar (6:2), Jurjen van der Velde (6:2), Ronny Huybrechts (6:4), Jody Tobak (5:6)

Letzte Spiele Hempel vs. de Zwaan: -

Lässt van Gerwen seine Kritiker verstummen?

Das letzte Match des Tages bestreitet Michael van Gerwen bei der Darts WM heute gegen James Hurrell.

Beim ersten Auftritt von “MvG” gestaltet sich die Ausgangslage aufgrund verschiedener Gründe zu 100 Prozent eindeutig. Während “Mighty Mike” die aktuelle Nummer drei der Welt ist, liegt James Hurrell im Live-Ranking auf Platz 79 und damit außerhalb der Top 64.

Ein weiteres Argument im van Gerwen vs. Hurrell Tipp ist die folgende Tatsache: Michael van Gerwen konnte bei den letzten Auftritten kaum überzeugen. Das zeigt sich auch an vier Niederlagen in den jüngsten fünf Spielen. Bei seinem ersten WM-Auftritt wird er eine Top-Leistung zeigen wollen, um seine Kritiker verstummen zu lassen.

Dann sind da noch die klaren Vorteile bei den spielerischen Statistiken, die bei der Darts WM Prognose für einen souveränen van Gerwen-Erfolg sprechen. Beim Average ist der Niederländer mit 97,19 gegenüber 91,17 um mehr als sechs Punkte besser.

Entscheidend ist aber vor allem das Power-Scoring. Im First-9-Average kommt van Gerwen auf einen Wert von 106,30, während Hurrell bei “nur” 99,03 liegt.

Für die van Gerwen Hurrell Prognose haben wir abseits der Handicap-Märkte mit den 180ern eine spannende Alternative. Da wir von einem explosiven van Gerwen ausgehen, erwarten wir auch einige 180er von ihm.

Unser Darts WM Tipp heute ist daher: “Van Gerwen Über 4,5 180er” mit einer Quote von 2,00 bei LeoVegas !

Darum tippen wir bei van Gerwen vs. Hurrell auf “Van Gerwen Über 4,5 180er“

Van Gerwen zählt zu den Power-Scorern

In den letzten 12 Monaten hat “MvG” 462 180er geworfen (Top 11 in dieser Kategorie)

Van Gerwen wird nach einigen Rückschlägen topmotiviert starten

Van Gerwen vs. Hurrell Statistik & Bilanz: