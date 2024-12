Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 22.12.2024

SPORT1 Betting 21.12.2024 • 10:19 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Sonntag, den 22.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Marschiert Schindler in Runde 3?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 22.12.2024 lauten: Dirk van Duijvenbode gewinnt gegen Madars Razma, während Joe Cullen gegen Wessel Nijman kämpfen muss. Am Abend setzt sich Martin Schindler gegen Callan Rydz durch und Gary Anderson zaubert. Außerdem steigt Dimitri van den Bergh ins Geschehen ein.

An Tag 8 der Darts WM 2025 stehen packende Partien an. In der Nachmittags-Session eröffnet Ryan Searle gegen Matt Campbell. Im Anschluss folgen die Begegnungen Dirk van Duijvenbode gegen Madars Razma, Joe Cullen gegen Wessel Nijman und Ritchie Edhouse gegen Ian White.

Die Abendsession wird von Deutschlands Nummer 1 Martin Schindler eröffnet. “The Wall” trifft bei seinem Zweitrunden-Match auf Callan Rydz. Im Anschluss daran wird Ross Smith von Paolo Nebrida gefordert, während Gary Anderson auf Jeffrey de Graaf prallt.

Zum Abschluss folgt noch das Match von Dimitri van den Bergh gegen Dylan Slevin.

Bestätigt van Duijvenbode die gute Form mit einem Sieg?

Mit Dirk van Duijvenbode vs. Madars Razma kommt es am Sonntag zum Duell des 25. gegen den 45. der Order of Merit.

Die Vorzeichen bei diesem Spiel der Nachmittags-Session sind eindeutig und sprechen für einen Sieg des Niederländers im van Duijvenbode vs. Razma Tipp.

Das zeigt spätestens die Analyse der Wettquoten der Top-Buchmacher . Gewinnt “The Titan” das Match, gibt es das 1,37-Fache zurück. Auf der anderen Seite ist der Sieg für “Razmatazz” mit 3,00 quotiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neben den 20 Plätzen Unterschied in der Rangliste sind vor allem die Statistiken ein Hauptargument bei diesen Darts WM 2025 Tipps. Beim Average hat van Duijvenbode (94,83 gegenüber 91,20) um mehr als drei Punkte die Nase vorne.

Noch deutlicher sieht der Vergleich beim First-9-Average aus. In dieser Hinsicht hat Razma mit 98,43 gegenüber 105,02 eindeutig das Nachsehen.

Hinzu kommt: “Aubergenius” hat sich zuletzt formstark präsentiert und vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Bei den Players Championship Finals - der Generalprobe vor der Darts WM - erreichte er außerdem das Halbfinale.

Wir erwarten daher einen angriffslustigen Niederländer, der sich am Ende wohl durchsetzt und in der van Duijvenbode gegen Razma Prognose einige 180er wirft.

Unser Darts WM Tipp heute lautet daher: “van Duijvenbode Über 5,5 180er” mit einer Quote von 1,67 bei LeoVegas !

Darum tippen wir bei van Duijvenbode vs. Razma auf “van Duijvenbode Über 5,5 180er”

“The Titan” hat in den letzten 12 Monaten 418 Mal die 180 geworfen

Spielerisch ist van Duijvenbode deutlich stärker. Mit Razma trifft er allerdings auf einen kämpferisch wie auch mental herausfordernden Gegner

In nahezu allen Statistiken ergeben sich Vorteile für den Niederländer

van Duijvenbode vs. Razma Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van Duijvenbode: Luke Humphries (8:11), Connor Scutt (10:9), Jermaine Wattimena (10:5), Florian Hempel (6:3), Callan Rydz (6:1)

Letzte 5 Spiele Razma: Christian Kist (3:1), Krzysztof Ratajski (4:6), Keane Barry (3:5), Jonny Clayton (5:3), Ryan Searle (5:6)

Letzte 5 Spiele van Duijvenbode vs. Razma: 3:6, 6:1, 6:5, 6:3, 3:6

Zieht “The Wall” souverän in Runde 3 ein?

Am Sonntag ist es soweit, dann steigt mit Martin Schindler Deutschlands aktuelle Nummer 1 in die Darts WM ein.

“The Wall” bekommt es bei seinem Zweitrunden-Match mit dem Engländer Callan Rydz zu tun. Die Favoritenrolle beim Aufeinandertreffen des 22. gegen den 41. ist auf den ersten Blick eindeutig.

Zu dieser Erkenntnis kommt man aufgrund der Order of Merit ebenso wie der Darts WM 2025 Prognose von den Buchmachern. Die Wettquoten in den besten Sportwetten Apps sprechen mit 1,60 gegenüber 2,30 recht eindeutig für einen Schindler-Erfolg.

Nach einem überaus erfolgreichen Jahr ist die Einschätzung durchweg nachvollziehbar. Denn: Martin Schindler hat als erster deutscher Spieler in der Geschichte zwei European Tour Darts Events gewonnen.

Außerdem erreichte er unter anderem die Runde der letzten 16 bei den Players Championship Finals.

Im Direktvergleich mit Rydz hat der 28-Jährige zudem klare Vorteile bei den Statistiken. Bei den Top-Averages beispielsweise ist Martin Schindler mit 94,66 auf Platz 22 zu finden. Zum Vergleich: Callan Rydz kommt nur auf einen Wert von 92,68.

Mit Blick auf den Darts WM Tipp ist aber vor allem die Checkout-Quote ein wichtiges Argument. Hier hat Rydz mit 37,47 gegenüber 41,13 Prozent deutlich das Nachsehen.

Und: Schindler liegt in dieser Statistik auf Platz 16 und zählt im laufenden Jahr zu den besten Akteuren. Aufgrund all dieser Faktoren gehen wir für unsere Darts WM Prognose auf den Sieg der aktuellen deutschen Nummer 1.

Daher lautet unser Darts WM Tipp heute zu dieser Partie: ”Sieg Schindler” mit einer Quote von 1,60 bei NEO.Bet !

Darum tippen wir bei Schindler vs. Rydz auf “Sieg Schindler”

Schindler liegt in der Order of Merit 19 Plätze vor Rydz und ist auf dem besten Weg in die Top 16 zu springen

“The Wall” liegt in allen wichtigen Statistiken vorne

Gegen Callan Rydz hat Deutschlands aktuelle Nummer 1 noch nie verloren (7 Siege aus 7 Partien)

Schindler vs. Rydz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schindler: Ryan Joyce (6:10), Ryan Meikle (6:4), Brendan Dolan (6:2), Danny Noppert (2:5), Beau Greaves (5:1)

Letzte 5 Spiele Rydz: Romeo Grbavac (3:0), Dirk van Duijvenbode (1:6), James Hurrell (2:5), Stephen Burton (3:6), Danny Noppert (2:6)

Letzte 5 Spiele Schindler vs. Rydz: 6:2, 6:3, 6:2, 6:5, 6:0

Gala-Auftakt von Anderson gegen de Graaf?

Mit Gary Anderson steigt am Sonntagabend einer der Topfavoriten auf den diesjährigen WM-Titel ins Turnier ein.

Für den “Flying Scotsman” geht es bei seinem Zweitrunden-Spiel gegen Jeffrey de Graaf. Für die Top-Wettanbieter gestaltet sich die Ausgangslage komplett eindeutig, was die Quoten und Darts WM Prognose verdeutlichen.

Beim Duell des 12. gegen die Nummer 75 der Live Order of Merit ist der Sieg für den Schotten mit 1,095 angesetzt. Auf der anderen Seite winkt für den Anderson vs. de Graad Tipp eine Quote von 6,00, sollte der Niederländer die Sensation schaffen und gewinnen.

Die mehr als eindeutige Einschätzung zugunsten von Anderson dürfte allein schon aufgrund der Rangliste kaum jemanden überraschen

Hinzu kommt: Anderson spielt ein verdammt starkes Jahr und führt so manche Statistik an. So warf kein Spieler der PDC-Tour in den vergangenen 12 Monaten einen höheren Durchschnitts-Average als der “Flying Scotsman” (99,43).

431 Mal hat Anderson außerdem die 180 geworfen, während die starke Checkout-Quote von 41,20 Prozent Platz 15 im Gesamtvergleich bedeutet.

Jeffrey de Graaf hat in allen zentralen Statistiken deutlich das Nachsehen. Beim Average trennen die beiden über zehn Punkte, bei den 180ern kommt der Niederländer auf 354 und die Checkout-Quote des 34-Jährigen ist mit einem guten Wert von 39,79 ebenfalls schlechter.

Wir erwarten einen klaren Erfolg des Schotten, der seine Titelambitionen mit einem Top-Average und einigen 180er Würfen untermauern wird, in der Anderson gegen de Graaf Prognose.

Unser Darts WM Tipp heute ist daher: “Über 8,5 180er” mit einer Quote von 1,69 bei Bet365 !

Darum tippen wir bei Anderson vs. de Graaf auf “Über 8,5 180er“

Anderson gehört in der laufenden Saison zu den Top-Spielern

Der “Flying Scotsman” hat in den letzten 12 Monaten 431 Mal die 180 geworfen

Im Vergleich mit de Graaf hat er in allen wichtigen Statistiken die Nase vorne

Anderson vs. de Graaf Statistik & Bilanz: