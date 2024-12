Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 28.12.2024

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 28.12.2024 lauten: Joyce und Searle liefern sich einen Schlagabtausch, während Pikachu und Gilding überraschen. Am Abend sorgen Dobey, van Gerwen & Littler für Furore.

Bei der Darts WM 2025 stehen am Samstag die nächsten Spiele der 3. Runde an. Die Nachmittags-Session wird vom Duell Ryan Joyce vs. Ryan Searle eröffnet. Aus deutscher Sicht wird es danach besonders spannend. Im zweiten Spiel des Tages trifft Ricardo Pietreczko auf Scott Williams. Das letzte frühe Match bestreiten im Anschluss Nathan Aspinall und Andrew Gilding.

Kann “Pikachu” auch gegen Scott Williams gewinnen?

Zu den Highlights bei der Darts WM 2025 zählt am Samstag zweifelsohne das Duell zwischen Scott Williams und Ricardo Pietreczko. Die Favoritenrolle liegt beim Duell des 36. gegen die Nummer 31 der Live Order of Merit eher auf Seiten von “Shaggy”.

Darum tippen wir bei S. Williams vs. Pietreczko auf “Über 5,5 Sätze”

S. Williams vs. Pietreczko Statistik & Bilanz:

Klare Sache für “Mighty Mike”?

Die Favoritenrolle liegt wenig überraschend deutlich auf Seiten von “Mighty Mike”, was die Wettquoten in den besten Sportwetten Apps zeigen.

Darum tippen wir bei van Gerwen vs. Dolan auf “Unter 9,5 180er”

van Gerwen vs. Dolan Statistik & Bilanz:

Lässt “The Nuke” die Muskeln spielen?

Littler ist in der Order of Merit deutlich besser platziert. Dazu hat der Sieger des Grand Slam of Darts 77 Prozent seiner Partien in den letzten 12 Monaten gewonnen. Zum Vergleich: White hat gerade einmal 49 Prozent der Begegnungen für sich entschieden.