Eagles - Commanders Tipp, Prognose & Quoten | 26.01.2025

Eagles - Commanders Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Geht das Märchen von Washington im NFC Championship Game weiter?

Unser Eagles - Commanders Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 26.01.2025 lautet: Philadelphia will das zweite Mal in drei Jahren in den Super Bowl einziehen. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute auch gar nicht schlecht.

In der vergangenen NFL-Saison kamen die Commanders gerade mal auf eine Bilanz von 4-13. Nur ein Jahr später hat das Team aus Washington seinen Record in der Regular Season auf 12-5 verbessert, was für den Nummer-6-Seed und ein Playoff-Ticket reichte.

Nach Siegen gegen die Buccaneers und die Lions steht das Franchise aus der Hauptstadt nun das erste Mal seit Januar 1992 im NFC Championship Game. In diesem geht es am Sonntag gegen Philadelphia. Schaut man auf die Quoten der Eagles Commanders Prognose, sind die Männer um Rookie-QB Jayden Daniels die klaren Underdogs.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bwin den Eagles Commanders Wett Tipp heute “Sieg Eagles HC -3,5”.

Darum tippen wir bei Eagles vs Commanders auf „Sieg Eagles HC -3,5“:

Ein Nummer-6-Seed hat es nur zweimal in den Super-Bowl geschafft

Die Eagles hatten in der Regular Season die beste Pass Defense

Die Washington-Defense schaffte es 2024 gegen den Run nur auf Platz 30

Eagles vs Commanders Quoten Analyse:

Philadelphia ist der Nummer-2-Seed in der NFC und spielt am Sonntag daheim. Somit liegen die Hausherren bei den Eagles vs Commanders Quoten mehr als nur deutlich vorne. Für einen Sieg von Philly bekommt ihr lediglich eine Höchstquote von 1,37.

Auf der Gegenseite gibt es natürlich mit einem Weiterkommen von Washington viel mehr zu gewinnen. Der Außenseiter geht mit Eagles gegen Commanders Wettquoten für einen Sieg zwischen 3,00 und 3,40 ins Rennen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs Commanders Prognose: Für wie viele Yards läuft Barkley?

2022 hatten die Eagles schon den Super Bowl erreicht, diesen aber knapp mit 35:38 gegen die Chiefs verloren. In der vergangenen Spielzeit gingen die Männer von Coach Nick Sirianni mit einer schlechten Form in die Playoffs und schieden gleich in der Wild-Card-Round aus. In diesem Jahr steht das Team aus Philadelphia vor der Rückkehr in den Super Bowl. Eine Bilanz von 14-3 hatte für den Nummer-2-Seed gereicht. Wenn man berücksichtigt, dass Philly schon nach Week 4 zwei Pleiten auf dem Konto hatte, stimmt dieses Mal die Form für das NFC Championship Game.

In den Playoffs haben sich Jalen Hurts und Co. erst gegen Green Bay (22:10) und dann gegen die Rams (28:22) durchgesetzt. Dabei kann das Franchise auf zwei Erfolgsfaktoren setzen: Running Back Saquon Barkley kam schon in der Regular Season auf 2.005 Yards und 13 TDs. In den Playoffs legte der RB noch einmal 324 Yards und zwei Touchdowns drauf. Zudem war auf die Defense Verlass. Vor der Postseason hatte die Eagles-Abwehrreihe in Bereichen wie Yds/Game (1.), Pass Yards/Game (1.) und Pts/Game (2.) ganz vorne gestanden. In einem engen Spiel gegen die Rams kam die Philly-Defense auf sieben Sacks und zwei Turnover.

Das Team aus Washington ist in dieser Saison die große Überraschung in der NFL. Die Commanders sind zur richtigen Zeit in Bestform. Schon die letzten fünf Spiele der Regular Season hatte das Team von Head Coach Dan Quinn gewinnen können. Dann folgte in der ersten Playoff-Runde ein 23:20 bei den Buccaneers. Am vergangenen Wochenende waren die Männer um Rookie-QB Jayden Daniels in Detroit, gegen den Nummer-1-Seed der NFC, der die reguläre Saison mit einer Bilanz von 15-2 beendet hatte, der klare Außenseiter, doch auch dieses Mal gelang dem Franchise aus der Hauptstadt das Upset.

Lions-QB Jared Goff warf drei Interceptions. Auf der Gegenseite machte Quarterback Daniels mit 299 Yards durch die Luft und zwei TDs, sowie 51 Yds auf dem Boden ein blitzsauberes Spiel. Der Rookie kommt in den letzten sieben Spielen auf 1.522 Yards, 17 Touchdowns und nur vier Interceptions. In den Playoffs konnten die Commanders in elf von 16 Drives Punkte aufs Board bringen. So steht Daniels als fünfter Rookie-Starting-QB in der Championship Round. In Verbindung mit einer Gratiswette könnt ihr euren Eagles vs Commanders Tipp relativ entspannt spielen.

Eagles - Commanders Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 28:22 Rams (H), 22:10 Packers (H), 20:13 Giants (H), 41:7 Cowboys (H), 33:36 Commanders (A)

Letzte 5 Spiele Commanders: 45:31 Lions (A), 23:20 Buccaneers (A), 23:19 Cowboys (A), 30:24 Falcons (H), 36:33 Eagles (H)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Commanders: 33:36 (A), 26:18 (H), 38:31 (A), 34:31 (H), 21:32 (H)

Dieses Duell wurde schon 180 Mal ausgetragen. Washington liegt in der Bilanz knapp mit 90 Siegen zu 85 Niederlagen (5U) vorne. Das letzte Duell wurde in Week 16 der laufenden Saison ausgetragen und spielt bei der Eagles Commanders Prognose natürlich eine große Rolle.

Die Eagles gingen zu Gast bei den Commanders früh mit zwei Touchdowns in Führung. Die Hausherren konnten verkürzen und profitierten dann auch noch von einer Verletzung von Jalen Hurts. Sechs Sekunden vor dem Ende hatten dann die Gastgeber die Nase vorne und brachten ein 36:33 nach Hause.

Das Hinspiel in Woche 11 ging im Lincoln Financial Field mit 26:18 an Philly. Dabei erzielte Eagles-RB Saquon Barkley zwei TDs. Auch dieses Mal müssen wir den Running Back wieder ganz oben auf dem Zettel haben. Schafft Barkley erneut zwei Touchdowns, wird dies in der Bet365 App mit einer Quote von 3,30 belohnt.

Unser Eagles - Commanders Tipp: Sieg Eagles HC -3,5

Ein Nummer-6-Seed hat es nur zweimal in den Super Bowl geschafft. Die Commanders wollen dieses Kunststück nun wiederholen, man darf die Gäste sicher nicht unterschätzen.

Schließlich hatte Washington den Eagles auch die einzige Niederlage seit Week 5 beigebracht, doch für uns ist Philadelphia in diesem Matchup zurecht der Favorit. Washingtons Rush-Defense hatte schon während der regulären Saison große Probleme.

Dieses Mal müssen die Gäste mit Saquon Barkley und Jalen Hurts gleich zwei starke Runner unter Kontrolle bringen. Außerdem wartet auf Rookie-QB Daniels eine große Herausforderung gegen die beste Defense der NFL.

Drei seiner neun Interceptions musste der Commanders-Spielmacher in den beiden Duellen gegen Philly hinnehmen. So rechnen wir durchaus mit einem engen Spiel, sehen die Gastgeber aber am Ende mit einem leichten Handicap vorne.