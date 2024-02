FC Kopenhagen – Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 13.02.2024

Unser FC Kopenhagen - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.02.2024 lautet: Obwohl Kopenhagen eine starke Vorrunde spielte, gehen die Dänen in unserem Wett Tipp heute gegen den englischen Meister aus Manchester leer aus.

Die Blau-Weißen aus der dänischen Hauptstadt stärkten zuletzt beim Atlantic Cup mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen Molde das Selbstvertrauen und gehen mit breiter Brust ins Kräftemessen mit den Engländern.

Manchester City marschiert derzeit von einem Sieg zum nächsten. Satte zehn Erfolgserlebnisse zieren wettbewerbsübergreifend das Konto von Startrainer Pep Guardiola. Zuletzt verbuchten die Skyblues in der englischen Premier League ein 2:0 gegen Everton.

Alles andere als ein deutlicher Sieg der Gäste aus England würde uns überraschen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Manchester City (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei FC Kopenhagen vs Manchester City auf „Sieg Manchester City (HC -1)“:

Nur zwei der sechs Gruppenspiele gestalteten die Dänen siegreich (2U, 2N).

Die Skyblues setzten sich in allen sechs Vorrunden-Duellen durch. 2 der 3 Auswärtsspiele wurden mit 2 Toren Differenz gewonnen.

Mit 1,26 Milliarden Euro weist Manchester City den beinahe 15-fachen Kader-Marktwert der Kopenhagener (84,6 Mio. €) auf.

FC Kopenhagen vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Bookies fahren zum Match eine ganz klare Linie am Drei-Wege-Markt. Alles andere als ein Sieg der Gäste aus Manchester käme zumindest laut Buchmacher-Bewertung einem kleinen Fußballwunder gleich. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von ca. 1,25 für den Erfolg der Gäste untermauert wird.

Zuletzt trennten sich beide Konkurrenten im Parken-Stadion torlos. Damals setzte sich City bereits im Hinspiel auf heimischem Boden mit 5:0 durch. Wer auch diesmal zu einem Unentschieden tendiert, darf sich über den durchschnittlich sechsfachen Wetteinsatz freuen.

Bei einer so risikobehafteten Wette bietet sich die Nutzung eines Bonus für Sportwetten z. B. in Form einer JokerBet bei Admiralbet an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Kopenhagen vs. Manchester City Prognose: Baut die Guardiola-Elf ihre CL-Siegesserie weiter aus?

Nachdem Kopenhagen in der letzten Saison bereits nach der Gruppenphase die Zelte in der Königsklasse abbauen musste, sorgten die Dänen in dieser Spielzeit für eine Überraschung und durften sogar im Wettbewerb überwintern.

Nach sechs Gruppenspielen sprang hinter dem deutschen Rekordmeister aus München der zweite Platz heraus. Dabei wurde die Konkurrenz um Galatasaray und Manchester United in die Schranken gewiesen.

Vor allem auf heimischem Boden gaben die Dänen eine sehr gute Figur ab und konnten zwei der drei Begegnungen gewinnen. Die einzige Niederlage musste gegen die Bayern (1:2) hingenommen werden.

Die dänische Liga schreibt gerade die Winterpause. Um im Spielfluss zu bleiben, agierten die Recken von Trainer Jacob Neestrup im Atlantic Cup. Dabei wurden zwei der drei Begegnungen siegreich gestaltet (1N). Vor der Winterpause waren die Leistungen im dänischen Oberhaus aber eher schlecht. Die letzten drei Spieltage brachten nur einen Punkt mit sich.

FC Kopenhagen - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 3:1 Molde (H), 1:2 Bröndby (H), 5:4 Elfsborg (A), 1:0 Galatasaray (H), 2:1 Silkeborg (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Everton (H), 3:1 Brentford (A), 3:1 Burnley (H), 1:0 Tottenham (A), 3:2 Newcastle (A).

Letzte Spiele FC Kopenhagen vs. Manchester City: 0:0 (H), 0:5 (A), 1:2 (A), 2:2 (H).

Manchester City konnte im Vorjahr die Champions League gewinnen und setzte sich im Endspiel gegen Inter Mailand durch (1:0). Seit Mai 2022 haben die Skyblues kein CL-Spiel mehr verloren (14S, 5U). Die letzten acht Begegnungen wurden allesamt gewonnen.

In der diesjährigen Gruppenphase wurden auswärts drei Siege errungen. Zwei der drei Erfolge kamen mit zwei Toren Vorsprung zustande. Mit 1,26 Milliarden Euro hat Manchester City den teuersten Kader in der diesjährigen Königsklasse. Auf Rang 2 folgt Arsenal (1,12 Mrd. €).

Auch auf nationaler Ebene zeigten sich die Skyblues kürzlich auf der Höhe und holten sechs Premier-League-Siege am Stück. Mit einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Liverpool zwei Zähler. Sofern das Nachholspiel gegen Brentford zu einem Dreier führt, wäre vorerst der Platz an der Sonne fix.

Die Citizens fungieren im englischen Oberhaus als auswärtsstärkstes Team (8S, 1U, 3N) und blicken auf vier Auswärtssiege am Stück. Wer mit einem weiteren Triumph in Kopenhagen rechnet, könnte seine Einsätze mit dem Neukundenbonus von Oddset (100 % bis zu 100 €) in die Höhe treiben. Einfach bei Oddset online registrieren und profitieren.

Unser FC Kopenhagen – Manchester City Tipp: Sieg Manchester City (Handicap -1)

Zwischen beiden Konkurrenten herrscht zweifelsohne ein Klassenunterschied. Allein Neuner Erling Haaland bringt mit 180 Millionen Euro mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Hausherren auf die Waage.

Trainerfuchs Pep Guardiola dürfte es auch gelingen, die Qualität auf den Platz zu bringen. Immerhin agiert der 53-jährige Spanier seit Juli 2016 an der Seitenlinie und kennt sein Team sehr genau. Alles andere als ein deutlicher Sieg würde uns sehr überraschen.