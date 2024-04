Fiorentina - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten|3.4.

Unser Fiorentina - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 03.04.2024 lautet: Im Wett Tipp heute dürfen sich die Gäste dank der Formkurve große Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis machen. Doch die Lilien sind eine Pokalmannschaft.

Die Fiorentina und Atalanta tanzen noch in zwei Pokal-Wettbewerben. So stehen für beide Vereine in der kommenden Woche die Hinspiele im Europapokal-Viertelfinale an. Florenz trifft in der Conference League auf Viktoria Pilsen und die Nerazzurri bekommen es in der Europa League mit Liverpool zu tun. Doch zuvor bestreiten beide Teams noch das Halbfinale der Coppa Italia gegeneinander. Das erste Duell steigt am Mittwochabend im Stadio Artemio Franchi. Das Rückspiel in Bergamo folgt dann am 24. April.

Die Wettquoten rechnen im Hinspiel mit einer Partie auf Augenhöhe. Wir spielen mit einer Quote von 2,00 bei Happybet die Wette “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Atalanta Bergamo auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Florenz ist eine absolute Pokalmannschaft



In der Coppa Italia sind die Lilien daheim gegen Bergamo noch ungeschlagen



Atalanta konnte nur eines der letzten 6 Duelle gegen die Viola für sich entscheiden



Fiorentina vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Bei der Fiorentina vs Atalanta Bergamo Prognose können sich die besten Buchmacher auf keinen Favoriten einigen. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,67. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste aber auch nur durchschnittliche Quoten von 2,61. Schaut man auf die Serie-A-Tabelle hat “La Dea” vier Plätze und sieben Punkte Vorsprung auf die Lilien.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs Atalanta Bergamo Prognose: Findet “La Viola” in die Spur?

In der Rückrunde läuft bei der Fiorentina nicht mehr viel zusammen. Nach der Hinserie standen die Lilien noch auf Rang 4 und träumten von der Königsklasse. In der Tabelle der zweiten Saisonhälfte steht die Viola mit nur zwei Siegen und zehn Punkten auf dem 16. Platz. Zusammen mit dem nationalen und dem europäischen Pokal blieb die Mannschaft trotzdem sechs Spiele in Folge ohne Niederlage. Diese Serie endete mit dem 1:2 am Samstag daheim gegen AC Milan.

Damit ist das Team von Coach Vincenzo Italiano auf den 10. Platz in der Tabelle abgerutscht. Doch im Endspurt der Saison gibt es noch Hoffnung. Die “Gigliati” sind eine Pokalmannschaft. Florenz hat zum dritten Mal in Serie das Coppa-Italia-Halbfinale erreicht. In der vergangenen Spielzeit stand man im nationalen Pokal (gegen Inter) und in der UEFA Conference League (gegen West Ham) jeweils im Finale. Zudem kann sich die Heimbilanz mit lediglich zwei Niederlagen aus den vergangenen 14 Pflichtspielen sehen lassen.

Atalanta hat in den letzten sieben Spielzeiten nur einmal das internationale Geschäft verpasst. Auch in diesem Jahr ist Bergamo auf Europapokal-Kurs. Mit der Königsklasse wird es bei sieben Punkten Rückstand auf Rang 4 wohl nichts werden. Dafür liegt die Mannschaft von Coach Gian Piero Gasperini aber aussichtsreich im Rennen um den Europa- oder Conference-League-Platz. Seit vier Pflichtspielen sind die “Nerazzurri” ungeschlagen.

Am Samstag feierte “La Dea” ein 3:0 beim amtierenden Meister SSC Neapel. Dabei hatten Statistiken wie die Torschüsse (12:20) oder die Expected Goals (0,87:1,67) gegen die Gäste gesprochen. In der Rückrunde steht Bergamo somit bei sechs Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen. Nur der souveräne Tabellenführer Inter (29) hat in der zweiten Saisonhälfte mehr Tore geschossen als Atalanta (24). Sechs der neun Serie-A-Pleiten kassierten die Schwarz-Blauen aber in der Fremde.

Fiorentina - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 1:2 AC Milan (H), 1:1 Maccabi Haifa (H), 2:2 AS Rom (H), 4:3 Maccabi Haifa (A), 0:0 FC Turin (A)



Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:0 SSC Neapel (A), 2:1 Sporting Lissabon (H), 2:2 Juventus Turin (A), 1:1 Sporting Lissabon (A), 1:2 Bologna (H)



Letzte 5 Spiele Fiorentina vs Atalanta Bergamo: 3:2 (H), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:0 (H), 3:2 (A)



Fiorentina führt den Vergleich gegen Bergamo mit 58 Siegen zu 33 Niederlagen an. Daheim kassierte die Viola in 67 Partien gegen “La Dea” sogar nur neun Pleiten (41S, 17U). Bergamo konnte auch gerade mal eines der letzten sechs Duelle gegen Florenz für sich entscheiden (1U, 4N). Im Pokal holte Atalanta zu Gast bei ACF in fünf Spielen lediglich ein Remis, bei vier Pleiten.

Das Hinspiel in der laufenden Serie-A-Saison ging bei den Lilien mit 3:2 an die Hausherren. Gewinnen die Hausherren auch das Hinspiel im Pokal, bekommt ihr dafür bei Betway eine Quote von 2,60. Vor der ersten Wette bei diesem Anbieter findet ihr bei uns eine genaue Anleitung sowie weitere wichtige Infos rund um die Betway Registrierung.

Unser Fiorentina - Atalanta Bergamo Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Schaut man vor diesem Duell auf die Formkurven und die Serie-A-Tabelle, müssten eigentlich die Gäste aus Bergamo die Favoriten sein. Doch einige Dinge machen auch den Gastgebern Hoffnung. So war Florenz unter Coach Italiano in den letzten Jahren eine hervorragende Pokalmannschaft. Zudem spricht der direkte Vergleich gegen “La Dea” und für die Lilien. Am Ende trauen wir den Hausherren mindestens ein Remis zu. Da es sich um ein Hinspiel handelt und beide Teams eher vorsichtig agieren werden, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.