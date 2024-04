Gladbach - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 28.04.2024

Unser Gladbach - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.04.2024 lautet: Sowohl die Fohlen als auch die Eisernen brauchen im Tabellenkeller dringend Punkte. Im Wett Tipp heute sind allerdings Treffer auf beiden Seiten am wahrscheinlichsten.

Am Sonntag treffen im Borussia Park zwei Teams aufeinander, die sich aktuell im Abwärtstrend befinden. Die heimischen Gladbacher haben nur eines der letzten sieben Ligaspiele gewonnen (3U, 3N). Damit haben die Männer von Coach Gerardo Seoane vier Spieltage vor dem Saisonende nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Eisernen konnten ebenfalls von den letzten acht Bundesligaspielen lediglich eines für sich entscheiden (2U, 5N). So stehen die Berliner sogar gerade mal zwei Punkte vor Rang 16.

In diesem Kellerduell entscheiden wir uns mit einer Quote von 1.72 bei Oddset für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

In 7 der 9 direkten Duelle trafen beide Teams.

Nur zweimal in seiner BL-Geschichte hatte Gladbach nach 30 Spieltagen mehr Gegentore kassiert.

Fohlen-Stürmer Robin Hack steht 2024 bei schon 8 Toren.

Gladbach vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Wettquoten rechnen bei der Gladbach vs Union Berlin Prognose mit einer recht ausgeglichenen Partie, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 2,25 und 2,31.

Auf der Gegenseite gibt es Quoten von im Schnitt 3,07 für einen Dreier der Gäste.

Gladbach vs Union Berlin Prognose: Wer landet einen Big-Point?

Sicher hielt Gladbach am vergangenen Wochenende zu Gast in Hoffenheim dank dem Dreierpack von Stürmer Robin Hack offensiv ganz gut mit. Doch auf der Gegenseite ließen die Fohlen 28 Torschüsse der TSG zu. So stand am Ende eine 3:4-Pleite auf der Anzeigetafel. Die Borussia kommt mit 31 Punkten nach 30 Spieltagen auf die schwächste Bilanz seit 13 Jahren. Die Rückrunde mit gerade mal elf Punkten aus 13 Spielen ist sogar die schlechteste seit der Abstiegssaison 2006/07. Die Abwehr ist die große Problemzone.

Nur zweimal hatte der Verein in seiner BL-Geschichte nach 30 Spielen mehr Gegentore kassiert als in dieser Saison (60). Auch gab die Truppe vom Niederrhein die meisten Punkte nach Führungen ab (27). Lediglich zwei Teams haben im eigenen Stadion weniger Punkte gesammelt als Mönchengladbach (19). Und in der Fremde stehen auch nur zwei Siege zu Buche. Hoffnung macht das Spiel nach vorne. Mit mehr als 53 Toren ist noch nie eine Mannschaft abgestiegen. Die Borussia steht aktuell bei 52 Treffern.

In 18 Bundesliga-Spielen unter Coach Nenad Bjelica holte Union 22 Punkte. Das würde Platz 11 in diesem Zeitraum bedeuten und für den Klassenerhalt reichen. Doch die Eisernen trauern immer noch ihrem schwachen Saisonstart unter Coach Urs Fischer hinterher. Das 1:5 am vergangenen Spieltag daheim gegen die Bayern war die dritte Niederlage in Folge. Nach dem 0:2-Rückstand gegen den Rekordmeister ergaben sich die Berliner ihrem Schicksal und waren mit den fünf Gegentreffern am Ende noch gut bedient.

So ist der Vorsprung des FCU auf den Relegationsplatz an drei Spieltagen von neun auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Die Köpenicker haben mit 26 Toren die zweitschwächste Offensive im Oberhaus. Neun Treffer in der Fremde sind sogar der Tiefstwert in der Liga. Auch holte die Mannschaft in der BL die wenigsten Punkte nach Rückständen (3). Nur Bochum (7) und Mainz (8) stehen in der Auswärtstabelle noch schlechter da als die Eisernen (9).

Gladbach - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:4 Hoffenheim (A), 1:2 BVB (H), 3:1 Wolfsburg (A), 0:3 Freiburg (H), 2:0 KAS Eupen (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:5 Bayern München (H), 0:2 Augsburg (A), 0:1 Leverkusen (H), 0:0 Frankfurt (A), 3:1 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Union Berlin: 1:3 (A), 0:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (H), 1:2 (A)

Die Berliner gehören nicht zu den Lieblingsgegnern der Fohlen. Von den neun Erstliga-Duellen gegen den FC Union konnte Gladbach lediglich eines für sich entscheiden (2U, 6N).

Die letzten fünf Vergleiche gegen die Berliner hat die Mannschaft vom Niederrhein sogar allesamt verloren. Der 3:1-Sieg in der Hinrunde war das Debüt von Nenad Bjelica als Trainer des FCU.

Beim Torschützenmarkt muss man den Borussen-Stürmer Robin Hack auf dem Zettel haben. Der Angreifer hat 2024 die beste Abschluss-Effizienz aller Bundesliga-Spieler und traf in diesem Kalenderjahr schon achtmal.

Kommt am Sonntag ein weiteres Tor dazu, bekommt ihr dafür bei Sunmaker eine Quote von 3,50.

Unser Gladbach - Union Berlin Tipp: „Beide Teams treffen“

Beim Duell dieser beiden Krisenklubs fällt ein Ergebnistipp schwer. Diverse Faktoren wie der Heimvorteil oder die Auswärtsbilanz der Eisernen sprechen für die Hausherren. Doch auf der Gegenseite sind die Fohlen ein Lieblingsgegner der Berliner.

Am Ende entscheiden wir uns für eine andere Option. Der FC Union hat zwar eine schwache Offensive. Doch gegen die wackelige Abwehr der Gastgeber muss man auch den Köpenickern einen Treffer zutrauen.

Die Borussia wirft dagegen eine gefährliche Offensive rund um Stürmer Robin Hack in den Ring. Zudem hätte die Wette „Beide Teams treffen“ in sieben der neun Duelle zwischen diesen beiden Vereinen Erfolg gehabt.