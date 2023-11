Häcken – Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2023

Unser Häcken - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 30.11.2023 lautet: Dass der Bundesligist den Schweden in sämtlichen Belangen überlegen ist, zeichnete sich bereits im Hinspiel (4:0) ab. Im Wett Tipp heute gehen wir von einem weiteren Triumph des Bundesliga-Spitzenreiters aus.

Alle vier Vorrundenspiele gingen aus der Sicht der Schweden von BK Häcken verloren. Der Einzug in die K.o.-Runde wurde bereits verspielt. Selbst das Erreichen von Platz 3 erscheint utopisch. Leverkusen verkörpert das Pendant zu BK Häcken und holte zwölf Punkte aus vier Europa-League-Begegnungen. Bereits mit einem Remis wäre der Gruppensieg fix.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,95 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Häcken vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen & Unter 4,5 Tore“:

Einschließlich der Qualifikationsrunden absolvierte BKH 6 von 8 Begegnungen auf internationaler Ebene mit weniger als 4,5 Toren.

Die Werkself ist die unangefochtene Nummer 1 in der Gruppe H und war in allen Gruppenspielen siegreich.

Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit und ging mit 4:0 an den Bundesligisten.

Häcken vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Wettanbieter vertreten eine klare Linie am Markt „1x2″, sehen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen klar in der Favoritenrolle und bewerten den Auswärtssieg mit einer Quote von durchschnittlich 1,36.

Wer dennoch den Schweden den ersten Triumph in der Gruppenphase zutraut, darf sich im Falle eines Heimsiegs über teilweise mehr als den 7,50-fachen Wetteinsatz freuen. Ähnlich dem Hinspiel tendieren die Buchmacher, darunter einige mit Sportwetten Neukundenbonus, zu mindestens drei oder mehr Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Häcken vs. Leverkusen Prognose: Stellt die Werkself den Gruppensieg sicher?

Die Auswahl von Trainer Per-Mathias Högmo qualifizierte sich erstmals für die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League. Hierbei handelte es sich aber lediglich um einen kurzen Ausflug.

Obwohl die Qualifikationsrunden gegen den litauischen Vertreter Zalgiris Vilnius (3:1, 5:0) und dem schottischen Klub Aberdeen (2:2, 3:1) sehr stark absolviert wurden, scheint jegliche Souveränität mit dem Beginn der Gruppenphase verloren gegangen zu sein.

Nach vier Vorrundenspielen warten die Schweden weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Satte vier Niederlagen kamen zustande. Nur einen mageren Treffer vermeldete BKH in der Vorrunde auf heimischem Boden. In den Qualifikationsrunden waren es hingegen in zwei Duellen satte sieben Tore.

Auch in der obersten Spielklasse (Allsvenskan) tun sich die Schweden derzeit schwer und holten nur einen Dreier in drei Partien (2N).

Häcken - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Häcken: 1:2 IF Brommapojkarna (A), 1:3 Molde (H), 4:2 Malmö (H), 1:2 Mjällby (A), 1:5 Molde (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:0 Bremen (A), 4:0 Union Berlin (H), 1:0 Qarabag (A), 3:2 Hoffenheim (A), 5:2 Sandhausen (A).

Letzte Spiele Häcken vs. Leverkusen: 0:4 (A).

Mit vier Siegen in vier EL-Spielen läuft es für den Bundesligisten Bayer Leverkusen international sehr gut. Fairerweise muss erwähnt werden, dass die Konkurrenz in der Gruppe H mit Molde, Qarabag und Häcken aber auch keinen Hochkaräter bereithält.

Bereits ein Remis gegen das Tabellenschlusslicht würde ausreichen, um den Gruppensieg unter Dach und Fach zu bringen. Auswärts konnten die Schützlinge von Trainer Xabi Alonso zwei knappe Siege erringen und setzten sich bei Molde (2:1) und Qarabag (1:0) durch. Beide Auswärtsspiele endeten in der Europa League mit weniger als 3,5 Toren. In einem wurde sogar ein „Clean Sheet“ gehalten.

Auf nationaler Ebene schossen sich die Mannen aus Nordrhein-Westfalen am Wochenende beim 3:0 in Bremen bereits warm und grüßen mit elf Siegen und einem Remis von der Tabellenspitze. Fünf der sechs Begegnungen in der Fremde führten zu weniger als 4,5 Toren und wurden darüber hinaus siegreich gestaltet.

Gerade in Hinblick auf das Gipfeltreffen gegen Dortmund am kommenden Bundesliga-Spieltag werden die Leverkusener gegen die Elf aus Göteborg alles versuchen, um keinen Dämpfer für das Selbstvertrauen zu erleiden. Bwin bietet ein breites Spektrum an Häcken Leverkusen Wetten und hält darüber hinaus einen Ersteinzahlungsbonus bereit. Noch kein Kunde bei diesem Bookie? Einfach bei Bwin registrieren und schon kann es losgehen.

Unser Häcken – Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen & Unter 4,5 Tore

Mit 523,25 Millionen Euro zeichnet sich der Bundesligist anhand des mehr als 20-fachen Kader-Marktwerts der Hausherren aus Göteborg aus und ist den Gastgebern in sämtlichen Mannschaftsteilen deutlich überlegen. Darüber hinaus spielte Häcken in der bisherigen Gruppenphase keinen guten Fußball und wird trotz des Heimvorteils gegen den Bundesliga-Spitzenreiter nichts bewegen können.