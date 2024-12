Littler - Meikle Tipp, Prognose, Quoten | 21.12.2024

Unser Littler - Meikle Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 21.12.2024 lautet: Luke Littler lässt die Muskeln spielen und fegt mit einem glatten 3:0-Sieg samt 180er-Feuerwerk über einen chancenlosen Ryan Meikle hinweg.

An Tag 7 der Darts WM 2025 greift mit Wunderkind Luke Littler einer der Top-Favoriten auf den Titel ins Geschehen ein. Für “The Nuke” geht es bei seinem ersten Auftritt im Ally Pally gegen Ryan Meikle.

Unser Littler Meikle Wett Tipp heute ist daher “Littler Über 6,5 180er”, der mit einer Quote von 2,20 bei Betano einhergeht.

Darum tippen wir bei Littler vs. Meikle auf “Littler Über 6,5 180er”

Littler vs Meikle Quoten Analyse:

Littler vs. Meikle Prognose: Littler zaubert und marschiert mühelos in Runde 3

Die Littler vs. Meikle Prognose der Buchmacher ist aus wirklich jeder Perspektive komplett nachvollziehbar.

Auf der einen Seite das Darts-Wunderkind und auf der anderen Seite ein talentierter Engländer, der in allen relevanten Statistiken klar das Nachsehen hat.

Beim Average kommt Littler beispielsweise auf 99,28, was der zweitbeste Wert überhaupt ist. Meikle liegt hier nur bei 90,71 und ist damit fast neun Punkte hinter seinem Kontrahenten.

Ein weiteres Hauptargument für unseren Littler vs. Meikle Tipp ist die Explosivität des Shootingstars, der in diesem Jahr 829 Mal die 180 geworfen hat.

Littler vs Meikle Statistik & Bilanz:

Wir gehen bei dieser Partie von einer “The Nuke”-Gala aus. Der 17-Jährige wirkte nach seinem ersten Major-Titel beim Grand Slam of Darts noch spielfreudiger.

Zugleich spricht einiges für ein 180er-Feuerwerk, weshalb unser Littler vs. Meikle Tipp “Littler Über 6,5 180er” lautet.

Unser Littler vs. Meikle Tipp: “Littler Über 6,5 180er”

Wie in der Little vs. Meikle Prognose angesprochen, erscheint alles andere als ein deutlicher Littler-Sieg undenkbar.